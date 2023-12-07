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Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонщині

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонщині
Архівне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська за добу випустили 387 снарядів по Херсонській області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 387 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, із них - 1 "Shahed". Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - написав він у Telegram.

По Херсону ворог випустив 29 снарядів.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, а також по території та споруді насосної станції в Бериславському районі.

Нагадаємо, 6 грудея ворог здійснив 101 обстріл Херсонщини (510 снарядів), з них по Херсону – дев'ять обстрілів (31 снаряд). Було збито три повітряні цілі противника – БпЛА "шахід". Рашисти поцілили у райони 34 населених пунктів області, медичну установу у Херсоні, гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

З самого ранку російська армія вкрила вогнем центр Херсона. Окупанти вбили двох людей. Ще двоє отримали поранення. Серед загиблих – волонтер організації "Справжні". Його росіяни вбили у Міжнародний День волонтера.

Під ворожим вогнем опинився й медичний заклад. Легкі поранення отримали троє лікарів та працівник ІТ-відділу. Також окупанти обстріляли житловий будинок у Велетенському. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька. Опівночі, внаслідок ворожого обстрілу Херсона, травми середньої тяжкості отримав 72-річний чоловік. За добу по області: три людини загинули, ще семеро дістали поранення.

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