Уночі сили ППО збили 15 ворожих дронів із 18

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (Крим).

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

"Врезультаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що на знищення ударних БпЛА типу "Shahed", які Росія запускає по Україні щоночі великою кількістю, переважно націлені мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, що вже довели свою ефективність.