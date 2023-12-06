Російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини

Сьогодні, 6 грудня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 109 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів та артилерії. Також громаду атакували FPV-дронами та скидали ВОГи з БпЛА.

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади РСЗВ отримали поранення 2 цивільні особи, також громаду обстріляли з мінометів.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів та артилерії.

По Юнаківській громаді росіяни ударили з мінометів, також на неї скинули ВОГ з БпЛА.

А Новослобідську, Хотінську, Білопільську, Есманську та Зноб-Новгородську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Вчора російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська та Свеська громади Сумської області.