Якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок.

У День Збройних Сил України президент України привітав воїнів ЗСУ, подякував кожному й кожній, хто захищає Україну. Також президент відзначив державними нагородами понад 700 воїнів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Президент України відвідав сьогодні військовий шпиталь, де подякував лікарям та підтримав бійців, які відновлюються після поранень. Також Володимир Зеленський відвідав сьогодні й “Охматдит”.

“Сьогодні також у нас було й багато міжнародної роботи. Вдалося повернути в Україну ще вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію з нашої тимчасово окупованої території. Я дякую Державі Катар за дієве посередництво та Дмитру Лубінцю, омбудсмену, та всій команді, яка веде цю тему”, - сказав голова держави.

Він відзначив і роботу у Вашингтоні української делегації, яка проводить важливі зустрічі, зокрема, в Конгресі Сполучених Штатів, і з представниками адміністрації Байдена.

Також Володимир Зеленський взяв участь у засіданні лідерів “Групи семи”, де подякував Японії та її прем’єр-міністру Кішіді за продуктивне й принципове японське головування в “Групі семи”.

“Наступний рік – це головування Італії, і ми вже обговорюємо з Джорджею, пані главою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів “сімки” за особисте лідерство. Є й нова потужна заява “Групи семи”, зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві”, - зауважив президент України.

Сьогодні Володимир Зеленський звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні, присвяченої нашій спільній роботі з Америкою щодо оборонного виробництва.

“Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці українських правоохоронців та Генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки – Сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина Сполучених Штатів. Для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження – аж до відповідного вироку. І наші інституції разом із партнерами активно працюють щодо цього”, - запевнив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок.

Як раніше повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Єрмак та Сіярто обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції, а також можливість зустрічі президента Зеленського та голови уряду Угорщини Віктора Орбана.