"Група семи" озвучила заяву щодо підтримки України і про санкції щодо російських діамантів

Згадали члени "Великої сімки" і про використання арештованих російських активів для відновлення України.

6 грудня відбувся онлайн-саміт лідерів країн "Групи семи".

За підсумками зустрічі сторони оприлюднили спільну заяву, яку, зокрема, опублікував Білий дім.

У ній ідеться про підтримку України та нові санкції проти РФ.

"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну у її міжнародно визнаних кордонах. Ми продовжуємо підтримувати Україну у подальшому розвитку Формули миру президента Зеленського. Як зазначено у Спільній декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, ми офіційно оформлюємо нашу постійну підтримку України через конкретні двосторонні довгострокові зобов'язання та домовленості щодо безпеки", - йдеться в заяві.

Щодо санкцій, то "Група семи" працюватиме над тим, щоб:

як і раніше, обмежувати експорт усіх предметів, що мають вирішальне значення для ВПК Росії, зокрема тих, що використовуються на полі бою;

закликати треті сторони вжити аналогічних заходів та припинити надавати матеріальну підтримку російській агресії, інакше "їм доведеться зіткнутися із серйозними наслідками";

надалі скорочувати використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни в Україні;

активізувати зусилля щодо боротьби з ухиленням та обходом санкцій та заходів експортного контролю. Зокрема, санкції щодо третіх країн, які допомагають РФ обходити обмежувальні заходи. "Ми націлені на російські мережі військових закупівель і на тих, хто допомагає Росії купувати верстати, обладнання та ключові ресурси", - йдеться в заяві;

обмежувати доходи Росії від енергетики та її майбутніх можливостей видобутку корисних копалин;

посилити дотримання та забезпечення дотримання політики обмеження цін на російську нафту, зокрема, шляхом введення санкцій щодо тих, хто займається шахрайською діяльністю;

ввести обмеження на імпорт нетехнічних алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії до 1 січня 2024 року. Опісля будуть подальші поетапні обмеження на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах, з 1 березня 2024 року. При цьому ті члени «Великої сімки», які є великими імпортерами необроблених діамантів, створять надійний, заснований на відстеженні механізм перевірки та сертифікації необробленої сировини до 1 вересня 2024 року. Також продовжать консультації з партнерами та країнами-виробниками.

Також "Група семи" заявила, що з нетерпінням очікує на "успішне завершення майбутнього огляду програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України" та підтримує "подальшу програму реформ".

Згадали члени "Великої сімки" і про використання арештованих російських активів для відновлення України.

"Ми вивчатимемо всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. Ми доручаємо нашим відповідним міністрам продовжити роботу над цим питанням до наступної зустрічі", - йдеться в заяві.

До речі, нині до лідерів G7 звернувся Володимир Зеленський. Він закликав зберегти підтримку України та підкреслив, що "Путін не виграв жодної операції за цей рік".

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