У Данії ухвалили закон, який забороняє спалювати Коран, Біблію, Тору

Спірний "закон про Коран" ухвалив парламент Данії, передає DR.
За нього проголосували 94 депутати проти 77.
Закон забороняє спалювати священні книги, як-от Коран, Біблію чи Тору. Також буде незаконним забруднювати, топтати чи рвати їх на шматки.
Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард не був присутнім на трибуні під час дебатів у парламенті, але раніше заявляв, що закон є важливим.
"Мета запропонованого закону – захистити безпеку громадян Данії. Коли ми називаємо неналежне поводження злочином, то вживаємо заходів проти злочинців, які загрожують вивести безпеку данців з-під контролю", - заявив міністр.
Проти закону виступили вісім опозиційних партій, які заявили, що документ обмежує свободу вираження думок і творчості
Дебати щодо ухвалення закону точилися з літа цього року. Влада Данії вирішила піти на такий крок, оскільки в державі відбулися часті спалювання Корану перед будівлями іноземних посольств. Це викликало бурхливу реакцію в інших державах.
Що привело до появи "закону про Коран"
- Влітку цього року Данія та Швеція опинилися в центрі міжнародної уваги після антиісламських протестів, під час яких Коран, священну книгу мусульман, було пошкоджено або спалено. Це образило мусульман у всьому світі. Обидві країни висловили жаль з приводу спалення Корану, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з правилами захисту свободи слова.
- Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен сказав, що уряд намагатиметься “знайти законний інструмент”, який дозволить владі запобігти спаленню копій Корану перед посольствами інших країн.
- Щодо Швеції, то акції з Кораном спричинили загострення відносин Стокгольму з Анкарою, яка блокувала вступ Швеції у блок НАТО.