У Данії ухвалили закон, який забороняє спалювати Коран, Біблію, Тору

Також стало незаконним забруднювати священні книги, топтати їх, різати або ж рвати на шматки.

Спірний "закон про Коран" ухвалив парламент Данії, передає DR.

За нього проголосували 94 депутати проти 77.

Закон забороняє спалювати священні книги, як-от Коран, Біблію чи Тору. Також буде незаконним забруднювати, топтати чи рвати їх на шматки.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард не був присутнім на трибуні під час дебатів у парламенті, але раніше заявляв, що закон є важливим.

"Мета запропонованого закону – захистити безпеку громадян Данії. Коли ми називаємо неналежне поводження злочином, то вживаємо заходів проти злочинців, які загрожують вивести безпеку данців з-під контролю", - заявив міністр.

Проти закону виступили вісім опозиційних партій, які заявили, що документ обмежує свободу вираження думок і творчості

Дебати щодо ухвалення закону точилися з літа цього року. Влада Данії вирішила піти на такий крок, оскільки в державі відбулися часті спалювання Корану перед будівлями іноземних посольств. Це викликало бурхливу реакцію в інших державах.

Що привело до появи "закону про Коран"