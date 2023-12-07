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У Данії ухвалили закон, який забороняє спалювати Коран, Біблію, Тору

Також стало незаконним забруднювати священні книги, топтати їх, різати або ж рвати на шматки.

У Данії ухвалили закон, який забороняє спалювати Коран, Біблію, Тору
Фото: tsn.ua

Спірний "закон про Коран" ухвалив парламент Данії, передає DR.

За нього проголосували 94 депутати проти 77.

Закон забороняє спалювати священні книги, як-от Коран, Біблію чи Тору. Також буде незаконним забруднювати, топтати чи рвати їх на шматки.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард не був присутнім на трибуні під час дебатів у парламенті, але раніше заявляв, що закон є важливим.

"Мета запропонованого закону – захистити безпеку громадян Данії. Коли ми називаємо неналежне поводження злочином, то вживаємо заходів проти злочинців, які загрожують вивести безпеку данців з-під контролю", - заявив міністр.

Проти закону виступили вісім опозиційних партій, які заявили, що документ обмежує свободу вираження думок і творчості

Дебати щодо ухвалення закону точилися з літа цього року. Влада Данії вирішила піти на такий крок, оскільки в державі відбулися часті спалювання Корану перед будівлями іноземних посольств. Це викликало бурхливу реакцію в інших державах.

Що привело до появи "закону про Коран"

  • Влітку цього року Данія та Швеція опинилися в центрі міжнародної уваги після антиісламських протестів, під час яких Коран, священну книгу мусульман, було пошкоджено або спалено. Це образило мусульман у всьому світі. Обидві країни висловили жаль з приводу спалення Корану, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з правилами захисту свободи слова.
  • Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен сказав, що уряд намагатиметься “знайти законний інструмент”, який дозволить владі запобігти спаленню копій Корану перед посольствами інших країн.
  • Щодо Швеції, то акції з Кораном спричинили загострення відносин Стокгольму з Анкарою, яка блокувала вступ Швеції у блок НАТО.
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