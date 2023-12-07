США хочуть збільшити виробництво 155-мм снарядів на 500% у найближчі 2 роки, – Bloomberg

Пентагон у найближчі два роки намагатиметься збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на 500% з попередніми витратами у 1,5 мільярда доларів, пише видання Bloomberg.

Збільшення попиту з боку союзників США разом із тридцятилітньою тенденцією консолідації в оборонному секторі розтягнули виробництво зброї в країні. Адміністрація Байдена виділила Україні зброю та супутнє обладнання на понад 44 мільярди доларів і попросила додаткової допомоги для цієї країни, а також для Ізраїлю та Тайваню.

Тепер Армійська наукова рада повідомляє Конгресу, що оборонна база армії має серйозні «крихкі місця», тому є загроза, що в майбутньому США не вистачить запасів для ймовірної оборони.

Як пише видання, тоді, коли світ на порозі чергової ери збройного конфлікту великих держав, США важко налагодити свою виробничу базу. Наприклад, в Штатах є лише один завод, який може виробляти чорний порох, необхідний для артилерійських снарядів.

До вторгнення Росії в Україну США виробляли 15 000 артилерійських снарядів на місяць. Зараз Пентагон сподівається збільшити виробництво на 500% протягом наступних двох років, а витрати наразі оцінюються в 1,5 мільярда доларів.

Джон Феррарі, генерал-майор у відставці, розповів, що невжиття заходів щодо того, що він називає недостатньою готовністю США до війни, може мати серйозні наслідки.

«Єдине, що дорожче, ніж підготовка до війни, — це вести війну, і єдине, що дорожче, ніж вести війну, — це програти війну», — сказав він.

Військова допомога США Україні: