США хочуть збільшити виробництво 155-мм снарядів на 500% у найближчі 2 роки, – Bloomberg

Пентагон у найближчі два роки намагатиметься збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на 500% з попередніми витратами у 1,5 мільярда доларів, пише видання Bloomberg.
Збільшення попиту з боку союзників США разом із тридцятилітньою тенденцією консолідації в оборонному секторі розтягнули виробництво зброї в країні. Адміністрація Байдена виділила Україні зброю та супутнє обладнання на понад 44 мільярди доларів і попросила додаткової допомоги для цієї країни, а також для Ізраїлю та Тайваню.
Тепер Армійська наукова рада повідомляє Конгресу, що оборонна база армії має серйозні «крихкі місця», тому є загроза, що в майбутньому США не вистачить запасів для ймовірної оборони.
Як пише видання, тоді, коли світ на порозі чергової ери збройного конфлікту великих держав, США важко налагодити свою виробничу базу. Наприклад, в Штатах є лише один завод, який може виробляти чорний порох, необхідний для артилерійських снарядів.
До вторгнення Росії в Україну США виробляли 15 000 артилерійських снарядів на місяць. Зараз Пентагон сподівається збільшити виробництво на 500% протягом наступних двох років, а витрати наразі оцінюються в 1,5 мільярда доларів.
Джон Феррарі, генерал-майор у відставці, розповів, що невжиття заходів щодо того, що він називає недостатньою готовністю США до війни, може мати серйозні наслідки.
«Єдине, що дорожче, ніж підготовка до війни, — це вести війну, і єдине, що дорожче, ніж вести війну, — це програти війну», — сказав він.
Військова допомога США Україні:
- 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
- Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США.
- Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в матеріалі LB.ua.
- Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".