Літаки Ізраїлю дві години атакували ХАМАС у південному місті Хан-Юніс

За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вразила у Секторі Гази близько 450 цілей було уражено з повітря, моря та землі.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів, зброї та додаткової терористичної інфраструктури.
Літаки ЦАХАЛу дві години завдавали точних ударів по бойовиках ХАМАСу у південному місті Хан-Юніс.
По трьох терористах, ідентифікованих військовослужбовцями, вдарили з дронів. Двоє з них були вбиті, а третій розповів про місцеперебування інших терористів, які ховалися у військовій базі.
“Крім того, протягом ночі сили ВМС Ізраїлю застосували проти військово-морських і розвідувальних можливостей ХАМАСу точні боєприпаси, щоб завдати удару по десятках об’єктів терористичної інфраструктури у центральній і південній частині Смуги Газа”, − йдеться у повідомленні.
Серед терористичних цілей, по яких було завдано ударів, були військові об’єкти та пости, де діяли терористи, спостережні пункти та склади зброї.
Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу
- У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу. Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.
- Кілька днів тому Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАСу.
- Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
- 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну.
- Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
- ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.