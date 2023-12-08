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Літаки Ізраїлю дві години атакували ХАМАС у південному місті Хан-Юніс

Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів.

Літаки Ізраїлю дві години атакували ХАМАС у південному місті Хан-Юніс
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вразила у Секторі Гази близько 450 цілей було уражено з повітря, моря та землі.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів, зброї та додаткової терористичної інфраструктури.

Літаки ЦАХАЛу дві години завдавали точних ударів по бойовиках ХАМАСу у південному місті Хан-Юніс.

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По трьох терористах, ідентифікованих військовослужбовцями, вдарили з дронів. Двоє з них були вбиті, а третій розповів про місцеперебування інших терористів, які ховалися у військовій базі.

“Крім того, протягом ночі сили ВМС Ізраїлю застосували проти військово-морських і розвідувальних можливостей ХАМАСу точні боєприпаси, щоб завдати удару по десятках об’єктів терористичної інфраструктури у центральній і південній частині Смуги Газа”, − йдеться у повідомленні.

Серед терористичних цілей, по яких було завдано ударів, були військові об’єкти та пости, де діяли терористи, спостережні пункти та склади зброї. 

Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу

  • У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу. Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.
  • Кілька днів тому Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАСу. 
  • Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
  • 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. 
  • Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
  • ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.
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