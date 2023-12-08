Літаки Ізраїлю дві години атакували ХАМАС у південному місті Хан-Юніс

Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів.

За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вразила у Секторі Гази близько 450 цілей було уражено з повітря, моря та землі.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів, зброї та додаткової терористичної інфраструктури.

Літаки ЦАХАЛу дві години завдавали точних ударів по бойовиках ХАМАСу у південному місті Хан-Юніс.

По трьох терористах, ідентифікованих військовослужбовцями, вдарили з дронів. Двоє з них були вбиті, а третій розповів про місцеперебування інших терористів, які ховалися у військовій базі.

“Крім того, протягом ночі сили ВМС Ізраїлю застосували проти військово-морських і розвідувальних можливостей ХАМАСу точні боєприпаси, щоб завдати удару по десятках об’єктів терористичної інфраструктури у центральній і південній частині Смуги Газа”, − йдеться у повідомленні.

Серед терористичних цілей, по яких було завдано ударів, були військові об’єкти та пости, де діяли терористи, спостережні пункти та склади зброї.

Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу

У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу. Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.