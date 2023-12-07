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Вірменія та Азербайджан домовилися обмінятися полоненими і мають намір укласти мирний договір

Азербайджанська сторона зазначила, що звільняє 32 вірменських військовослужбовців, а вірменська - двох азербайджанських військовослужбовців.

Вірменія та Азербайджан домовилися обмінятися полоненими і мають намір укласти мирний договір
Фото ілюстративне
Фото: dw.com

Вірменія та Азербайджан мають намір урегулювати відносини та укласти мирний договір, що ґрунтується на повазі принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Про це йдеться у спільній заяві вірменського прем'єра Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Азербайджанська сторона зазначила, що звільняє 32 вірменських військовослужбовців, а вірменська - двох азербайджанських військовослужбовців.

"Як жест доброї волі Республіка Вірменія висловлює підтримку поданої Азербайджанською Республікою заявки на проведення 29-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату («COP29») і знімає свою кандидатуру. Республіка Вірменія та Азербайджанська Республіка висловлюють надію, що інші країни Східноєвропейської групи також підтримають заявку, подану Азербайджанською Республікою", - йдеться в заяві.

Також Азербайджан підтримує кандидатуру Вірменії у члени Бюро Східноєвропейської групи держав СОР.

Обидві держави домовилися працювати над реалізацією додаткових заходів щодо зміцнення довіри, які будуть реалізовані в найближчому майбутньому, та закликатимуть міжнародне співтовариство підтримати їхні зусилля.

Зіткнення у Нагірному Карабасі й подальші стосунки Баку і Єревану

  • Після того, як у вересні цього року Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабасі, стосунки з Вірменією дуже погіршилися. Держдеп США попереджав навіть про можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію.
  • Однак після низки переговорів за участі європейських держав (зокрема, зустріч у Гранаді президента Європейської ради Шарля Мішеля, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном) Пашинян заявив про дорожню карту миру та нормалізацію відносин з Азербайджаном.
  • Минулого місяця з'явилася заява від Баку, що Азербайджан готовий до прямих переговорів з Вірменією на двосторонній основі для якнайшвидшого завершення мирної угоди.
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