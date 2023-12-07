Вірменія та Азербайджан домовилися обмінятися полоненими і мають намір укласти мирний договір

Азербайджанська сторона зазначила, що звільняє 32 вірменських військовослужбовців, а вірменська - двох азербайджанських військовослужбовців.

Вірменія та Азербайджан мають намір урегулювати відносини та укласти мирний договір, що ґрунтується на повазі принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Про це йдеться у спільній заяві вірменського прем'єра Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Азербайджанська сторона зазначила, що звільняє 32 вірменських військовослужбовців, а вірменська - двох азербайджанських військовослужбовців.

"Як жест доброї волі Республіка Вірменія висловлює підтримку поданої Азербайджанською Республікою заявки на проведення 29-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату («COP29») і знімає свою кандидатуру. Республіка Вірменія та Азербайджанська Республіка висловлюють надію, що інші країни Східноєвропейської групи також підтримають заявку, подану Азербайджанською Республікою", - йдеться в заяві.

Також Азербайджан підтримує кандидатуру Вірменії у члени Бюро Східноєвропейської групи держав СОР.

Обидві держави домовилися працювати над реалізацією додаткових заходів щодо зміцнення довіри, які будуть реалізовані в найближчому майбутньому, та закликатимуть міжнародне співтовариство підтримати їхні зусилля.

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