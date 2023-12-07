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Президент Чехії: "Якщо ми не хочемо підкорятися Росії, маємо підтримувати Україну"

Петр Павел наголосив на важливості продовження допомоги Україні. 

Президент Чехії: "Якщо ми не хочемо підкорятися Росії, маємо підтримувати Україну"
Фото: EPA/UPG

Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що підтрика України Заходом стала "дратівливим фактором" для деяких політиків, але якщо Європа не підкорятися Росії, то підтримка України повинна продовжуватися, – пишуть Novinky.cz.

Найвищі конституційні посадовці Чехії на зустрічі в фортеці Празький Град домовилися продовжувати підтримку України.

Президент Петро Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків і громадян, і нагадав, що не варто забувати про владні амбіції Росії, від яких вона не відступить.

За словами президента, йдеться також про безпеку Чехії, оскільки є побоювання, що Росія намагатиметься все ширше впливати на події в Європі. 

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого виходу, як підтримувати Україну", – нагадав Павел, і додав, що у Росії не повинно бути відчуття, що вона досягне своїх цілей будь-якою агресією.

Прем’єр-міністр Петр Фіала додав, що, підтримуючи Україну, Чехія також підтримує власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що Росія опиниться по сусідству зі Словаччиною та нарощуватиме свої імперські апетити, яких вони не приховують.

Раніше президент Чехії Петр Павел закликав Захід інтенсивніше допомагати Україні, адже "час грає на користь РФ". Тоді президент Чехії натякнув на можливість переговорів між Україною та Росією. 

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