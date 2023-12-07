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Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для ВПО

Кошти виділяють на пільгові житлові кредити ВПО. 

Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для ВПО
Фото: Міністерство реінтеграції

Мінреінтеграції України підписало угоду на 17 мільйонів євро на додаткове фінансування кредитів для ВПО із Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком. 

"За рахунок зазначених коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів", – повідомили у Міністерстві. 

Також Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомила, що проєкт із надання пільгових іпотек ВПО працює вже декілька років і гарно себе показав. 

Як зазначив постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге, першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років. у зв’язку із значною зацікавленістю програмою, оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.

Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро.

Німеччина всебічно допомагає і підтримує Україну:

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