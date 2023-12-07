Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для ВПО

Мінреінтеграції України підписало угоду на 17 мільйонів євро на додаткове фінансування кредитів для ВПО із Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком.
"За рахунок зазначених коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів", – повідомили у Міністерстві.
Також Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомила, що проєкт із надання пільгових іпотек ВПО працює вже декілька років і гарно себе показав.
Як зазначив постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге, першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років. у зв’язку із значною зацікавленістю програмою, оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.
Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро.
Німеччина всебічно допомагає і підтримує Україну:
- Попри проблеми із бюджетом, Німеччина таки виділяє Україні допомогу Україні в розмірі 1,3 млрд євро, проте додаткова допомога на 4 мільярди під питанням.
- Також Німеччина продовжила посвідки на проживання українським біженцям ще на два роки, тому громадянам України не доведеться повторно відвідувати імміграційні органи.
- Німеччина допомагає лікувати українців: з початку повномасштабної війни з України на лікування привезли понад 900 людей.