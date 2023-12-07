У Сербії з'явилася філія антиукраїнської організації Віктора Медведчука, – "Схеми"

У Сербії зареєстрували філію російської організації "Другая Украина", яку після обміну створив у Росії підозрюваний в державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. Керівником сербського підрозділу став кандидат у депутати парламенту Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію, йдеться у матеріалі "Схем".
Представництво російської організації "Другая Украина" відкрили в серпні 2023. Відповідно до даних із офіційного витягу, "Представништво покрета «Друга Украина" (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України", а уповноваженою особою представництва є Драган Станојевић (Драган Станоєвич).
Станоєвич з 2021 року перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України та має трирічну заборону на в'їзд.
Журналісти повідомили, що Станоєвич відкрито тішився російськими обстрілами середмістя Києва і обурювався затриманню Віктора Медведчука Службою безпеки України в 2022 році.
Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії "Ми – глас народа" на дострокових парламентських виборах, що мають відбутися 17 грудня 2023 року.
Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні, очолював "Сербську громаду в Україні", брав участь у публічних акціях у Києві та у засіданнях "Партії політики Путіна". За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма «Юг-Укр-Контракт», має майно у Київській та Дніпропетровській областях.
Журналісти звернулися по коментар до Станоєвича. У відповіді він зокрема зазначив: "Моя ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, впевнений, він моєї допомоги не потребує, а допомагати українцям, які звертаються".
- Після обміну Медведчука на український військовополонених він зареєстрував у Росії антиукраїнську "громадську організацію" під назвою "Другая Украина". Керівником став ексведучий медведчуківського 112 каналу, якого потім замінили на громадянина Росії (уродженця України).
- Рух Чесно повідомляв, що Медведчук через суд намагається скасувати заборону на ведення адвокатської діяльності в Україні.
- Компанії звинуваченого в державній зраді українського політика і бізнесмена Віктора Медведчука отримали в Росії за 2022 щонайменше 350 мільйонів доларів сукупного доходу. Докладно про те, на чому заробляє кум Путіна, читайте в матеріалі на LB.