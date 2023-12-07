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У Сербії з'явилася філія антиукраїнської організації Віктора Медведчука, – "Схеми"

Керувати організацією призначили проросійського політика. 

У Сербії з'явилася філія антиукраїнської організації Віктора Медведчука, – "Схеми"
станоєвич медведчук
Фото: Радіо Свобода

У Сербії зареєстрували філію російської організації "Другая Украина", яку після обміну створив у Росії підозрюваний в державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. Керівником сербського підрозділу став кандидат у депутати парламенту Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію, йдеться у матеріалі "Схем".

Представництво російської організації "Другая Украина" відкрили в серпні 2023. Відповідно до даних із офіційного витягу, "Представништво покрета «Друга Украина" (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України", а уповноваженою особою представництва є Драган Станојевић (Драган Станоєвич).

Станоєвич з 2021 року перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України та має трирічну заборону на в'їзд. 

Журналісти повідомили, що Станоєвич відкрито тішився російськими обстрілами середмістя Києва і обурювався затриманню Віктора Медведчука Службою безпеки України в 2022 році.

Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії "Ми – глас народа" на дострокових парламентських виборах, що мають відбутися 17 грудня 2023 року. 

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні, очолював "Сербську громаду в Україні", брав участь у публічних акціях у Києві та у засіданнях "Партії політики Путіна". За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма «Юг-Укр-Контракт», має майно у Київській та Дніпропетровській областях.

Журналісти  звернулися по коментар до Станоєвича. У відповіді він зокрема зазначив: "Моя ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, впевнений, він моєї допомоги не потребує, а допомагати українцям, які звертаються".

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