Коли АРМА продасть яхту Медведчука?

У минулі роки до АРМА щотижня надходили сотні ухвал про передачу в управління активів. І прикро, що в публічному Реєстрі арештованих активів фігурують 49 239 записів, у яких відсутня інформація про скасування арешту. При цьому попереднє керівництво органу спромоглося підписати лише 36 договорів управління, майже третину з них уже визнали незаконними та припинили. Торік бюджету, нагадаю ще раз, вони дали лише 34,8 млн грн.

Висхідні темпи надходжень повинні підтримувати конкурси на відбір управителів за новими прозорими правилами, які Агентство запустило 30 жовтня.

2022 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) переказало до бюджету 34,8 млн грн — це кошти від управління арештованими активами. А з початку 2023-го поповнило його вже на 50,78 млн грн (при цьому в другому півріччі — на понад 30 млн).

Тож країні критично необхідний фінансовий ресурс, щоб забезпечити, по-перше, ЗСУ й решту формувань оборони і, по-друге, стабільне управління державою, соціальні й інші виплати.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, у 2024 році український держбюджет потребуватиме 41 млрд доларів зовнішньої допомоги. Його дефіцит становитиме щонайменше п’яту частину внутрішнього валового продукту.

Засідання АРМА 27 жовтня 2023 р

Законодавчі новели

Безперечно, АРМА зацікавлене якнайшвидше реалізувати закордонне майно українських зрадників і корупціонерів і передати одержані кошти до бюджету.

Практику, коли, отримуючи в управління десятки тисяч активів, АРМА провело лише 19 конкурсів на реалізацію, ще й з порушенням вимог законодавства (у ручному режимі та з недоотриманням у держбюджет відповідних надходжень), припинили.

Першим лотом стане розшукана й арештована 92-метрова яхта Royal Romance, що належить сім'ї проросійського олігарха Віктора Медведчука й перебуває в Хорватії. Тобто за межами української юрисдикції.

Тож як і коли Агентство продасть яхту Медведчука? Нагадаю фабулу. АРМА розшукало зазначений актив у межах кримінального провадження. 16 березня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова арештував яхту, після чого рішення за зверненням ОГПУ визнала хорватська сторона. Це дало підстави вжити заходів, які унеможливили виведення судна за межі Хорватії.

11 квітня 2022 року ухвалою суду арештований актив олігарха передали в управління АРМА, щоб реалізувати його. Фізично яхта досі перебуває в порту Хорватії.

За рішеннями окружного суду міста Спліт від 23 і 26 травня 2022 року, після конфіскації судно слід передати АРМА. Але з того часу т.в.о. Агентства Дмитро Жоравович не спромігся внести на розгляд Кабміну зміни до законодавства, що розблокували б продаж цього елітного активу Медведчука.

Фото: АРМА

З липня цього року АРМА вжило всіх можливих заходів, щоб створити нормативно-правове поле (розробило зміни до Постанови КМУ № 719) і, відповідно, для продажу судна за кордоном. Такий механізм дозволить уперше в історії отримати кошти від реалізації дорогого арештованого майна без його переміщення в Україну, оскільки під час війни це неможливо. Найголовніше, що ці законодавчі новації гармонізують українські процедури продажу арештованих активів на електронних торгах з правилами проведення аукціонів, які застосовують європейські й інші світові організації.

Зміни спрямовані на створення рівних, зрозумілих і прозорих умов для участі у відборі реалізаторів організацій з усього світу (юридичних осіб – нерезидентів), які мають необхідний досвід конкурентних торгів на міжнародному рівні відповідно до найкращих практик і принципів проведення аукціонів.

Агентство активізувало роботу в межах компетенції; орган попросив іноземні органи (Міністерство юстиції та управління Республіки Хорватія, Міністерство моря, транспорту й інфраструктури Республіки Хорватія й Окружний суд міста Спліт) роз’яснити практику застосування місцевого законодавства під час продажу арештованого майна, поділитись успішними прикладами реалізації арештованого майна іноземних юрисдикцій і розробити дорожню карту, щоб реалізувати актив.

У результаті системної та кропіткої роботи з іншими органами державної влади 14 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив історично важливі для України зміни до Постанови № 719. Ми отримали зелене світло для конкурсів на реалізацію за найвигіднішою ціною високовартісних активів, які перебувають за кордоном.

Фото: kmu.gov.ua Засідання кабміну 14 листопада 2023 року.

На фінішній прямій

Світовий досвід реалізації таких ексклюзивних активів, як яхта Медведчука, свідчить, що необхідно залучати до торгів учасників з усього світу й застосовувати процедури, прийнятні для міжнародно визнаних аукціонних організацій.

АРМА вже налагодило контакт зі спеціалізованими міжнародними аукціонами — світовими лідерами з продажу елітних яхт. Йдеться про міжнародні аукціони та яхтових брокерів у США, в Монако, у Великій Британії, Франції та в ОАЕ. Зміни до Постанови № 719 надали Агентству повноваження укласти договір про реалізацію арештованої яхти з одним таким реалізатором.

Агентство вже отримує від брокерських компаній десятки пропозицій — вони хотіли б організувати продаж яхти Медведчука. Тож актив олігарха врешті принесе користь Україні як перший реалізований закордонний, а сам кейс стане прикладом для вітчизняних й іноземних партнерів.

Насамкінець: кошти від продажу яхти, вартість якої оцінять згідно з новим порядком, точно використають для потреб ЗСУ й закупівлі військових облігацій. Отже, усі державні зрадники й злочинці відповідатимуть не тільки юридично, а й економічно — їхні активи працюватимуть на Україну.