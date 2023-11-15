Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні до кінця війни може запрацювати цивільний аеропорт, - Єрмак

Глава ОПУ не вказав, який саме об'єкт для цього обрали і коли планують відновити його роботу.

В Україні до кінця війни може запрацювати цивільний аеропорт, - Єрмак
Андрій Єрмак
Фото: скриншот відео

До кінця війни в Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона, передає "Економічна правда".

Щоправда, глава ОПУ не вказав, який саме об'єкт для цього обрали і коли планують відновити його роботу.

За інформацією джерел УП, йдеться про одне з міст на заході України. 

Також у виступі Єрмак зосередив увагу на важливості посилення української протиповітряної оборони. Керівник Офісу Президента зазначив, що "Україні потрібна надійна парасолька" і що "вже працюємо над цим з нашими партнерами".

"Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні", - наголосив Єрмак.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, повітряний простір над Україною закрили 24 лютого 2024 року. Польща заявила, що готова допомогти Україні в повоєнній відбудові аеропортів.

Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies