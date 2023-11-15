В Україні до кінця війни може запрацювати цивільний аеропорт, - Єрмак

Глава ОПУ не вказав, який саме об'єкт для цього обрали і коли планують відновити його роботу.

До кінця війни в Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона, передає "Економічна правда".

Щоправда, глава ОПУ не вказав, який саме об'єкт для цього обрали і коли планують відновити його роботу.

За інформацією джерел УП, йдеться про одне з міст на заході України.

Також у виступі Єрмак зосередив увагу на важливості посилення української протиповітряної оборони. Керівник Офісу Президента зазначив, що "Україні потрібна надійна парасолька" і що "вже працюємо над цим з нашими партнерами".

"Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, повітряний простір над Україною закрили 24 лютого 2024 року. Польща заявила, що готова допомогти Україні в повоєнній відбудові аеропортів.

Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.