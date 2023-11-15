Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
ГоловнаЕкономікаДержава

ДТЕК Ахметова відреагував на журналістське розслідування і заявив, що позбувся всіх своїх вугільних активів у Росії

Матеріал на основі витоку документів показав, що Ринат на Ахметов через ДТЕК брав кредит на $400 мільйонів від Сбербанку РФ.

ДТЕК Ахметова відреагував на журналістське розслідування і заявив, що позбувся всіх своїх вугільних активів у Росії
Рінат Ахметов
Фото: Макс Требухов

ДТЕК заявив, що остаточно позбувся всіх своїх вугільних активів у Росії в 2021 році. Тому останні три роки компанія не має до цих активів жодного відношення.

Про це йдеться в заяві пресслужби групи.

"Рішення про продаж шахт в Ростовській області було прийнято ще в 2014 році у зв'язку з незаконною анексією Росією Криму й розв'язанням війни на сході України. З того часу група ДТЕК припинила будь-які інвестиції та капіталовкладення й почала процес виходу з бізнесу", - заявив ДТЕК.

У компанії додали, що вугільні шахти в Ростовській області ДТЕК Енерго придбало у 2011-2012 роках для забезпечення роботи ТЕС.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нині "Слідство. Інфо" оприлюднило розслідування на основі витоку кіпрських документів.

Відповідно до них, після анексії Криму, у 2016 році енергетична компанія Ріната Ахметова ДТЕК передала право власності на низку вугільних шахт дочірній фірмі Fabcell Ltd., яка базується на Кіпрі. Крім цього, ДТЕК передав дочірній компанії зобов’язання за значним кредитом у розмірі близько $400 мільйонів від "Сбербанку" РФ.

У січні 2017-го Fabcell перекласифікувала свої акції на 7999 звичайних акцій та одну золоту акцію. Золота акція була закріплена за "Сбербанком" - це дозволило б банку отримати контроль над компанією Ахметова в разі невиконання нею своїх зобов’язань.

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ДТЕК спробував продати ростовські вугільні шахти. Але покупець не знайшовся. Тож право власності на шахти передали компанії Fabcell, щоб "обмежити вразливість (ДТЕК, — Ред.) перед вимогами "Сбербанку" як кредитора і прокласти шлях до виходу ДТЕК з інвестицій у ростовські вугільні шахти".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies