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Очільник Херсонщини повідомив про шістьох дітей, яких повернули на підконтрольні Україні території

Двоє з них – сироти.

Очільник Херсонщини повідомив про шістьох дітей, яких повернули на підконтрольні Україні території
Олександр Прокудін

Ще шістьох дітей вдалося повернути упродовж тижня на підконтрольні Україні території.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, двоє з них – сироти. 

"І родини, і малюки – у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи. Дякую за цю важливу роботу волонтерам організації Save Ukraine, які співпрацюють з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органами опіки та піклування, службами у справах дітей області", - додав очільник Херсонщини.

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Нагадаємо, напередодні іще чотирьох українських дітей разом з сім’ями повернули з тимчасово окупованих територій

Депортований окупантами український підліток Богдан Єрмохін, який напередодні попросив президента Володимира Зеленського повернути його додому з РФ, скоро буде в Україні.

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