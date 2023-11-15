КримSOS: як убезпечити жителів окупованого Криму від переслідувань

Росія продовжує тиснути на жителів окупованого Криму, що мають проукраїнську позицію чи ту, що суперечить офіційним наративам Кремля. 4 березня 2022 року влада РФ запровадила ще один “дієвий механізм” для боротьби з неугодними, ухваливши поправки до законодавства, що передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за «дискредитацію збройних сил російської федерації».

Фото: Маршал у Telegram

Стаття про “дискредитацію армії РФ” дозволяє переслідувати людей за поширення інформації та висловлювання позиції про повномасштабну війну. За рік і 9 місяців окупаційні суди в Криму винесли 472 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію російської армії.

Крім того, жителів півострова, що продовжують дотримуватися проукраїнських поглядів та мають необережність їх висловлювати, також карають за статтею «демонстрацію нацистської символіки». Згідно з цими нормами законодавства Росії, будь-які прояви спротиву окупації жителями тимчасово окупованих територій у соцмережах або публічних місцях можуть призвести до адміністративних покарань або кримінального переслідування.

Саме тому КримSOS нагадує про правила безпеки та рекомендує жителям тимчасово окупованих територій України:

• не робити репости новин та матеріалів проукраїнського змісту в соцмережах та видалити всі попередні подібні репости зі своїх сторінок і груп;

• не залишати проукраїнські коментарі під публікаціями окупаційних ЗМІ, блогерів тощо з особистих акаунтів;

• не залишати коментарі під публікаціями українських медіа, блогерів, державних діячів тощо в соціальних мережах та на сайтах ЗМІ з особистих акаунтів;

• не ставити реакції під публікаціями заборонених та «небажаних» у Росії організацій (включно з КримSOS) у соціальних мережах;

• не виголошувати проукраїнські гасла та наративи в публічному просторі (особливо в коментарях окупаційним ЗМІ та блогерам), якщо ваша особа може бути надалі ідентифікована.

Однак безпека жителів Криму та громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також у руках українців на підконтрольних територіях. Тому КримSOS наполегливо рекомендує дотримуватися таких правил за умов спілкування з людьми в окупації:

1. Спілкуватися лише в захищених месенджерах. Інформацію про захист інформації онлайн варто знати як людям на підконтрольних Україні територіях, так і на тимчасово окупованих. За посиланням – корисна пам’ятка від експертів КримSOS

2. Ніколи не розголошувати та не викладати в публічний доступ особисті дані людини, яка перебуває в окупації. Йдеться про фото, ім’я та прізвище, номери телефону, адреси електронної пошти чи місця проживання/перебування, скріншоти дописів у соцмережах тощо, листувань тощо.

3. Не відмічати або не згадувати про людей, які проживають на окупованих територіях, на світлинах чи у публікаціях у соцмережах.

Ми також нагадуємо, що відповідальність за незаконне поширення конфіденційної інформації про особу жодним чином не залежить від наявності чи відсутності воєнного стану, а також від наслідків та покарання цієї особи.