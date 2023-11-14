Заступнику голови правління банку "Фінанси і кредит" повідомили підозру в розкраданні пів мілярда гривень

За даними слідства, він допомагав власнику банку виводити кошти.

Заступнику голови правління АТ "Банк «Фінанси і кредит»" повідомили про підозру в розкраданні понад 500 000 000 гривень. За даними слідства, в 2010 році колишній власник банку створив злочинну організацію, через яку вкрали кошти фінансової установи.

До цього він залучив заступника голови правління, що також мав посаду члена кредитного комітету банку. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн", – повідомили в ДБР.

Слідство вважає, що колишній власник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймав кредитний комітет, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Наразі колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Його затримали.

Банк належав Костянтину Жеваго. Банк визнали неплатоспроможним у 2015 році.