Остін і Умєров провели в Вашингтоні зустріч "за закритими дверима": про фортифікаційні споруди, ППО і співпрацю

Міністр оборони України Рустем Умєров мав у Вашингтоні зустріч із американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили стратегічні цілі і план операцій України на 2024, спільне оборонне співробітництво, посилення ППО та будівництво фортифікаційних споруд.
Умєров подякував Остіну за новий пакет допомоги і лідерство в організації у Вашингтоні американсько-української конференції розвитку оборонних індустрій України. На захід зібралися представник понад 350 українських і американських компаній, повідомили в Міноборони України.
"Українська зброя, техніка та технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього нам потрібна потужна Оборонна коаліція, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору. Збільшення спроможностей виробництва озброєння та техніки в Україні – це також питання українських та національних інтересів", – наголосив Рустем Умєров.
Пентагон повідомив, що зустріч Остіна і Умєрова мала публічну частину, але проходила і за зачиненими дверима.
"Як я сказав у Києві, Сполучені Штати підтримують Україну у відсічі агресії та жорстокості Кремля. Україна повернула більше половини території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну довгостроково. Я впевнений, що наші союзники та партнери також", – сказав Остін.
Міноборони США додало, що двостороння дискусія базувалася на розмовах, що відбулися під час візиту Остіна в листопаді до Києва, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове бачення майбутніх сил.
Умєров також обговорив із колегою активізацію будівництва фортифікаційних споруд та поінформував його щодо останніх новин у цьому напрямку.
- Візит української делегації до США відбувається на тлі затягування в Конгресі розгляду нової допомоги України. У Вашингтон, крім Умєрова, поїхав спікер парламенту Руслан Стефанчук і голова Офісу президента Андрій Єрмак. 6-7 грудня в Вашингтоні відбувається спільна американсько-українська конференція з питань взаємної оборони.
- 6 грудня Штати оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на $175 млн. Держдепартамент попередив, що цей пакет може стати одним із останніх, якщо Конгрес не ухвалить виділення нового фінансування.
- Просування пакету допомоги Україні та Ізраїлю 6 грудня заблокували республіканці-сенатори – під час процедурного голосування не набралося достатньої для подальшого розгляду. Республіканці наполягають, що в законопроєкт мають включити посилення безпеки кордону між США і Мексикою, наголошуючи на тому, що проблеми американців мають бути в пріоритеті. Президент США Джо Байден назвав це політичним шантажем.
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