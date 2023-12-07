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Остін і Умєров провели в Вашингтоні зустріч "за закритими дверима": про фортифікаційні споруди, ППО і співпрацю

Зустріч відбулася на полях дводенної оборонної конференції. 

Зустріч міністра оборони України з американським колегою у Вашингтоні
Фото: Міноборони України в Facebook
Зустріч міністра оборони України з американським колегою у Вашингтоні

Міністр оборони України Рустем Умєров мав у Вашингтоні зустріч із американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили стратегічні цілі і план операцій України на 2024, спільне оборонне співробітництво, посилення ППО та будівництво фортифікаційних споруд.

Умєров подякував Остіну за новий пакет допомоги і лідерство в організації у Вашингтоні американсько-української конференції розвитку оборонних індустрій України. На захід зібралися представник понад 350 українських і американських компаній, повідомили в Міноборони України

"Українська зброя, техніка та технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього нам потрібна потужна Оборонна коаліція, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору. Збільшення спроможностей виробництва озброєння та техніки в Україні – це також питання українських та національних інтересів", – наголосив Рустем Умєров.

Пентагон повідомив, що зустріч Остіна і Умєрова мала публічну частину, але проходила і за зачиненими дверима. 

"Як я сказав у Києві, Сполучені Штати підтримують Україну у відсічі агресії та жорстокості Кремля. Україна повернула більше половини території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну довгостроково. Я впевнений, що наші союзники та партнери також", – сказав Остін. 

Міноборони США додало, що двостороння дискусія базувалася на розмовах, що відбулися під час візиту Остіна в листопаді до Києва, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове бачення майбутніх сил.

Переговори української делегації із американськими колегами
Фото: Міноборони України в Facebook
Переговори української делегації із американськими колегами
 

Умєров також обговорив із колегою активізацію будівництва фортифікаційних споруд та поінформував його щодо останніх новин у цьому напрямку. 

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