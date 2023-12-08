Боротьба з міграцією: Німеччина продовжить контроль на своїх кордонах ще як мінімум на 2 місяці

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що прикордонний контроль на кордонах Німеччини з деякими країнами буде продовжено, повідомляє DW.
"Я продовжу тимчасовий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією після 15 грудня як мінімум на два місяці", – заявила вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в п'ятницю, 8 грудня. За словами міністра, європейське законодавство передбачає такий захід.
Фезер упевнена в ефективності прикордонного контролю у боротьбі з нелегальною міграцією.
"Наші заходи працюють", – запевняє вона, переконуючи в успішності боротьби з "безпринципним бізнесом провідників мігрантів, які жорстоко ризикують людським життям".
За словами глави МВС Німеччини, з 16 жовтня федеральна поліція лише на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією виявила близько 9200 випадків нелегального в'їзду до країни.
Після кризи довкола напливу біженців у 2015-2016 роках стаціонарний прикордонний контроль Німеччина проводила лише на кордоні з Австрією.
- Цієї осені у Німеччині кількість біженців сягнула нового максимуму за останні десятиліття.При цьому кількість біженців з України за першу половину поточного року зросла незначно.
- Наприкінці вересня Німеччина ввела гнучкий контроль на кордонах з Польщею та Чехією, а через місяць на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією та стаціонарний прикордонний контроль.
- За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, кожен четвертий нелегальний мігрант із третіх країн потрапляє до Німеччини зусиллями контрабандистів. Більшість із них прибувають із Сирії, Афганістану, Туреччини та Іраку.