Боротьба з міграцією: Німеччина продовжить контроль на своїх кордонах ще як мінімум на 2 місяці

Міністр внутрішніх справ Німеччини стверджує, що контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією дає добрі результати у боротьбі з нелегальною міграцією.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що прикордонний контроль на кордонах Німеччини з деякими країнами буде продовжено, повідомляє DW.

"Я продовжу тимчасовий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією після 15 грудня як мінімум на два місяці", – заявила вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в п'ятницю, 8 грудня. За словами міністра, європейське законодавство передбачає такий захід.

Фезер упевнена в ефективності прикордонного контролю у боротьбі з нелегальною міграцією.

"Наші заходи працюють", – запевняє вона, переконуючи в успішності боротьби з "безпринципним бізнесом провідників мігрантів, які жорстоко ризикують людським життям".

За словами глави МВС Німеччини, з 16 жовтня федеральна поліція лише на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією виявила близько 9200 випадків нелегального в'їзду до країни.

Після кризи довкола напливу біженців у 2015-2016 роках стаціонарний прикордонний контроль Німеччина проводила лише на кордоні з Австрією.