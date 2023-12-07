Наступного тижня Палата громад Британії голосуватиме за законопроєкту про Руанду

У вівторок Палата громад Великої Британії проведе перше голосування щодо законопроєкту, який дозволить продовжити уряду програму депортації мігрантів у Руанду.
Про це пише Bloomberg.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак намагається прискорити ухвалення законопроєкту. Сунаку потрібно, щоб закон пройшов принаймні через Палату громад, якщо він хоче запобігти конфронтації з правими депутатами Консервативної партії, які хочуть більш жорсткої лінії щодо імміграції, ніж пропонує очільник уряду. Міністр імміграції Роберт Дженрік вчора пішов у відставку через цей план.
Дженрік звільнився, стверджуючи, що антиімміграційне законодавство Сунака не заважає шукачам притулку відстоювати свої інтереси в британських судах, а це ключова вимога правого крила партії Торі. Його відхід став серйозним ударом для прем'єр-міністра, який намагався знайти баланс між різкішою позицією у своїй партії та помірнішими торі.
“Хоча Дженрік колись був відомим прихильником Сунака, нещодавно він дистанціювався від прем’єр-міністра, особливо після звільнення минулого місяця міністерки внутрішніх справ, популістки Суелли Браверман”, − зазначає видання.
Браверман заявила сьогодні, що законодавство прем’єр-міністра надто слабке, щоб виконати його обіцянку “зупинити човни, що перевозять шукачів притулку через Ла-Манш”.
За словами джерел, депутатам-консерваторам заявили, що вони повинні розглядати голосування щодо “руандського питання” як питання довіри. Це підвищить ставки, тому що у разі, коли Сунак програє, опоненти вимагатимуть, аби його уряд пішов у відставку або домагатимуться виборів.
Що було раніше
- Законопроєкт є частиною двостороннього підходу Сунака до реалізації плану депортації до Руанди. У 2022 році план щодо висилення мігрантів із британської території до Руанди висунув уряд експрем’єра Бориса Джонсона. Після цього його виконання неодноразово затримували європейські та британські суди, а у листопаді Верховний суд визнав план незаконним.
- Першу частину плану було фіналізовано у вівторок, 5 грудня, коли міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі підписав угоду з Руандою, яка гарантує, що депортованих не повернуть у їхні рідні країни.
- Велика Британія оголосила про плани скоротити кількість мігрантів, які прибувають у країну легальними шляхами. Лондон планує підвищити на третину мінімальну зарплату, яку вони повинні отримувати за кваліфіковану роботу. Інші заходи включають заборону медичним працівникам-іноземцям привозити членів сім’ї за їхніми візами, збільшення на 66% додаткової плати, яку мігранти повинні платити за користування медичними послугами, і підвищення мінімального доходу для сімейних віз.
- Високий рівень легальної міграції домінував у політичному ландшафті Великої Британії більше десяти років і був ключовим фактором у голосуванні 2016 року за вихід країни з Європейського Союзу. Сунак пообіцяв більше контролювати питання мігрантів після того, як законодавці його Консервативної партії розкритикували результати прем’єра напередодні виборів, які очікуються наступного року, а опозиційна Лейбористська партія опинилася значно попереду в опитуваннях громадської думки.