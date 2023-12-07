Наступного тижня Палата громад Британії голосуватиме за законопроєкту про Руанду

У вівторок Палата громад Великої Британії проведе перше голосування щодо законопроєкту, який дозволить продовжити уряду програму депортації мігрантів у Руанду.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак намагається прискорити ухвалення законопроєкту. Сунаку потрібно, щоб закон пройшов принаймні через Палату громад, якщо він хоче запобігти конфронтації з правими депутатами Консервативної партії, які хочуть більш жорсткої лінії щодо імміграції, ніж пропонує очільник уряду. Міністр імміграції Роберт Дженрік вчора пішов у відставку через цей план.

Дженрік звільнився, стверджуючи, що антиімміграційне законодавство Сунака не заважає шукачам притулку відстоювати свої інтереси в британських судах, а це ключова вимога правого крила партії Торі. Його відхід став серйозним ударом для прем'єр-міністра, який намагався знайти баланс між різкішою позицією у своїй партії та помірнішими торі.

“Хоча Дженрік колись був відомим прихильником Сунака, нещодавно він дистанціювався від прем’єр-міністра, особливо після звільнення минулого місяця міністерки внутрішніх справ, популістки Суелли Браверман”, − зазначає видання.

Браверман заявила сьогодні, що законодавство прем’єр-міністра надто слабке, щоб виконати його обіцянку “зупинити човни, що перевозять шукачів притулку через Ла-Манш”.

За словами джерел, депутатам-консерваторам заявили, що вони повинні розглядати голосування щодо “руандського питання” як питання довіри. Це підвищить ставки, тому що у разі, коли Сунак програє, опоненти вимагатимуть, аби його уряд пішов у відставку або домагатимуться виборів.

Що було раніше