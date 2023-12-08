У США на найвищому рівні обговорюють конфіскацію російських суверенних активів

В Конгресі США пройшли слухання Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінської комісії) щодо конфіскації російських активів на користь України, участь у яких взяв Генпрокурор України Андрій Костін.
Слухання були присвячені законопроєкту "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".
"Цей проєкт дуже важливий для України. Адже він передбачає можливість позасудової, тобто адміністративної конфіскації суверенних активів рф для відшкодування збитків, спричинених збройною агресією проти України. А це тисячі воєнних злочинів проти українців, масове руйнування цивільних об’єктів", - повідомив Костін.
Також додав, що наша країна має бути відновлена, а українці мають отримати компенсації саме за рахунок коштів агресора. Тож ухвалення цього законопроєкту може стати прикладом для інших країн світу, у яких заморожені російські активи.
Голова Комісії Джо Вілсон заявив, що у фінансових системах США та ЄС зараз перебуває 350 млрд доларів заморожених російських активів.
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