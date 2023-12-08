Ті, хто хочуть зірвати американську допомогу Україні, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні, - Блікен

У зриві американської допомоги для України зацікавлені Росія, Іран і Китай.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС Великобританії Девідом Кемероном.
“Перед нами стоїть дуже чіткий вибір: чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом, або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО?”- зазначив Блінкен.
Він наголосив, що адміністрація Байдена саме тому докладає все більших зусиль, щоби забезпечити Україні можливість вистояти.
“Ось чому додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є таким необхідним і таким терміновим”,- сказав держсекретар США.
“Ми знаємо, що додаткове фінансування – це важливий момент. Він важливий, тому що ті, хто хоче, щоб цього не сталося, ті, хто хоче, аби це не просувалося далі, сидять у Москві, вони сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні”, - підкреслив Ентоні Блінкен.
Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
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Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
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6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
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Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.
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Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".
- США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування.