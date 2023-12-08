Ті, хто хочуть зірвати американську допомогу Україні, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні, - Блікен

У зриві американської допомоги для України зацікавлені Росія, Іран і Китай.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС Великобританії Девідом Кемероном.

“Перед нами стоїть дуже чіткий вибір: чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом, або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО?”- зазначив Блінкен.

Він наголосив, що адміністрація Байдена саме тому докладає все більших зусиль, щоби забезпечити Україні можливість вистояти.

“Ось чому додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є таким необхідним і таким терміновим”,- сказав держсекретар США.

“Ми знаємо, що додаткове фінансування – це важливий момент. Він важливий, тому що ті, хто хоче, щоб цього не сталося, ті, хто хоче, аби це не просувалося далі, сидять у Москві, вони сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні”, - підкреслив Ентоні Блінкен.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти