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Ті, хто хочуть зірвати американську допомогу Україні, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні, - Блікен

Додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є необхідним і терміновим.

Ті, хто хочуть зірвати американську допомогу Україні, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні, - Блікен
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

У зриві американської допомоги для України зацікавлені Росія, Іран і Китай.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС Великобританії Девідом Кемероном.

“Перед нами стоїть дуже чіткий вибір: чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом, або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО?”- зазначив Блінкен.

Він наголосив, що адміністрація Байдена саме тому докладає все більших зусиль, щоби забезпечити Україні можливість вистояти.

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“Ось чому додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є таким необхідним і таким терміновим”,- сказав держсекретар США.

“Ми знаємо, що додаткове фінансування – це важливий момент. Він важливий, тому що ті, хто хоче, щоб цього не сталося, ті, хто хоче, аби це не просувалося далі, сидять у Москві, вони сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні”, - підкреслив Ентоні Блінкен.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти

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