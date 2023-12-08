У Багдаді посольство США обстріляли ракетами, – Reuters

Посольство США в Багдаді було обстріляно двома ракетними залпами в п'ятницю вранці, але обійшлося без жертв, пише Reuters із посиланням на речника посольства.

Вважається, що атаку здійснили пов’язані з Іраном ополченці в Іраку, сказав речник. Жодна група поки не взяла на себе відповідальність.

Це був перший зареєстрований ракетний удар по посольству після того, як у середині жовтня група пов’язаних з Іраном шиїтських мусульманських ополчень розпочала напади на військові бази США в Іраку та сусідній Сирії.

Збройні групи, що діють під прапором Ісламського опору в Іраку, пояснюють понад 70 таких нападів тим, що Вашингтон підтримує Ізраїль у війні проти терористів ХАМАС у секторі Гази.

“Ми знову закликаємо уряд Іраку, як ми робили багато разів, зробити все, що в його силах, щоб захистити дипломатичний персонал і об’єкти партнерів по коаліції”, — сказав речник посольства.

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані наказав службам безпеки переслідувати злочинців, описуючи їх як "некеровані, беззаконні групи, які жодним чином не представляють волю іракського народу".

Він також сказав, що підрив стабільності, репутації Іраку та напади на місця, які Ірак зобов'язався захищати, є актами тероризму.

Вибухи пролунали біля посольства в центрі столиці Іраку близько 4 години ранку в п'ятницю. Згідно з відео з місця події в соціальних мережах, увімкнулися сирени, які закликали людей сховатися.

Окрім свого дипломатичного персоналу в Іраку, Сполучені Штати мають близько 2500 військовослужбовців у країні, які, за їхніми словами, мають на меті консультувати та допомагати місцевим силам, які намагаються запобігти відродженню Ісламської держави.

"Ми повторюємо, що залишаємо за собою право на самооборону та захист нашого персоналу в будь-якій точці світу", - сказав речник.

Місія ООН в Іраку засудила напад.

Нагадаємо, у кінці жовтня у Іраку дві бази, де перебувають військові США, зазнали атаки безпілотниками та ракетами. До цього іракські бойовики, пов’язані з Іраном, застерегли Вашингтон від підтримки Ізраїлю проти ХАМАС.