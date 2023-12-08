Саміт МЕРСОКУРу завершився без угоди з Євросоюзом

Саміт економічного союзу країн Південної Америки МЕРКОСУР, на якому планувалося укласти знакову торговельну угоду з Європейським Союзом, завершився вчора у Ріо-де-Жанейро без неї, пише Bloomberg.

Угода передбачає створення спільної зони вільної торгівлі.

Митному союзу, до якого входять Бразилія, Аргентина, Уругвай та Парагвай, вдалося офіційно включити до своїх лав Болівію. МЕРКОСУР також підписав торговий пакт із Сінгапуром.

Видання водночас зазначає, що цього далеко не достатньо, щоб закріпити за ним провідну роль сили для економічної інтеграції Південної Америки.

На саміті лідери зосередилися на запобіганні посиленню територіальної суперечки між Венесуелою та Гаяною. Група виступила зі спільним закликом до деескалації, закликавши обидві сторони до діалогу та пошуку мирного вирішення спору, щоб “уникнути односторонніх дій та ініціатив, які можуть погіршити його”. Водночас Болівія, лівий президент якої Луїс Арсе є політичним союзником венесуельського Ніколаса Мадуро, заяву не підтримала.

Зараз майбутнє МЕРКОСУР залишається невизначеним і дуже залежить від позиції нового президента Аргентини Хав’єра Мілея щодо блоку, який він критикував під час своєї кампанії.

“Невдалі переговори з ЄС створили простір для сумнівів у меті блоку”, − заявив cпівбесідник Bloomberg.

Однак Бразилія зберігає оптимізм. Міністр закордонних справ Мауро Вієйра заявив журналістам, що угода між ЄС і МЕРКОСУР може бути підписана до середини лютого.

Детальніше про МЕРКОСУР

МЕРКОСУР − економічний союз держав у Південній Америці. До нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела, Болівія, як асоційовані члени − Чилі, Перу, Колумбія та Еквадор.

Це об'єднання охоплює територію 12 мільйонів квадратних кілометрів з населенням 270 мільйонів осіб і загальним валовим внутрішнім продуктом понад 3 трильйона доларів США. Це майже 60 % території Латинської Америки, 46 % її мешканців та близько 50 % ВВП. Наразі це п'ята за потужністю економіка у світі. Проте економічну стабільність МЕРКОСУРУ було послаблено 2001 року падінням економіки Аргентини.

За розмірами та економічним потенціалом МЕРКОСУР є другим митним союзом після ЄС і третьою зоною вільної торгівлі після ЄС і НАФТА.

Що було раніше