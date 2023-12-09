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США заблокували резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Газі

Крім того, посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС.

США заблокували резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Газі
Ілюстративне фото
Фото: скриншот відео

Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters

“Тринадцять інших членів проголосували за короткий проект резолюції, запропонований Об'єднаними Арабськими Еміратами, а Великобританія утрималася”, - йдеться у повідомленні. 

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню. На їх думку, воно піде лише на користь ХАМАС. 

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Водночас Вашингтон підтримує призупинення бойових дій, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити захоплених ХАМАС заручників.

На думку заступника посла США в ООН Роберта Вуда, проєкт резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, “який був відірваний від реальності, який ніяким конкретним чином не рухатиме голку вперед”.

Він зазначив, що ця резолюція лише закладе насіння для наступної війни. А посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС.

Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу

  • За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вразила у Секторі Гази близько 450 цілей з повітря, моря та землі.

  • У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу. Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.

  • Кілька днів тому Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАСу. 

  • Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.

  • 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. 

  • Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.

  • ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.

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