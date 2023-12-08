Британське Міноборони: Росія систематично атакує острів Зміїний, оскільки він - символ українського опору

З літа 2023 року Росія продовжує виконувати ризиковані ударні операції з екіпажем проти острова Зміїний.
Британське Міноборони, як ідеться в його дописі у соцмережі Х, вважає, що ймовірно, це пов’язано з тим, що "острів став символом українського опору, а Росія хоче продемонструвати, що може проектувати силу через Чорне море".
Британці проаналізували збиття Силами оборони російського бомбардувальника. Це сталося 5 грудня в районі Зміїного - над північно-західною частиною Чорного моря.
Екіпаж із двох осіб, ймовірно, загинув. Розташування та умови роблять російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною, додали в британському відомстві.
Міноборони Сполученого Королівства додало, що Україна і РФ все ще зазнають регулярних втрати бойової авіації. А ППО продовжує суттєво обмежувати ефективність тактичної авіації.
Детальніше про атаки окупантів у районі острова Зміїний
- Українські бійці знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний - цей літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
- Раніше наші захисники збили біля Зміїного ворожий дрон "Форпост". Він здатний не тільки вести розвідку, а й підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів.
- Влітку росіяни закидали острів авіабомбами. До прикладу, лише в липні було зафіксовано три таких атаки.