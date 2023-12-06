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У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю

Є ризик, що документ не ухвалять через внутрішні американські питання. 

У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
Фото: скріншот

Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону, повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

За її словами, пакет допомоги Україні, який матиме суттєву збройну, пряму бюджетну і гуманітарну допомогу, зараз перебуває у розгляді Сенату та Палати представників. Також до пакету додали питання південного кордону США, що стосується внутрішньої політики.

У Конгресі ще в листопаді дискутували про те, чи доречно виділяти Україні таку велику суму на зброю. Зараз, за словами Маркарової, видатки на зброю для України в пропонованому пакеті не тільки не були зменшені, а частково навіть збільшені.

Коли питання зброї отримало двопартійну підтримку, було обговорення доцільності таких високих витрат на бюджетну підтримку.

"На сьогоднішній день позитивно, і цей текст, який ми побачили в Сенаті, те, що всі ці цифри не тільки не зменшені, а деякі навіть збільшені в пропозиції. З негативного, якщо можна так сказати, хоча воно для нас не негативне, це те що цей законопроєкт не включає узгоджену позицію по кордону", – сказала вона, додавши, що деякі республіканці вже сказали, що не підтримуватимуть документ без включення цього внутрішнього питання. 

Маркарова наголосила, що "це не зрада" – якщо документ не ухвалять, то причиною буде не Україна, а внутрішні питання. За допомогу українцям все ще зможуть проголосувати в інших пакетах. 

Документ, пропонований демократами, опублікувало вчора видання The Hill. 

Водночас 15,1 млрд – це значно менше, ніж 60 мільярдів, які пропонує запит адміністрації президента США до Конгресу і на ухвалення якого Україна чекає із жовтня. 

Про яку допомогу йдеться

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