У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю

Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону, повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.
За її словами, пакет допомоги Україні, який матиме суттєву збройну, пряму бюджетну і гуманітарну допомогу, зараз перебуває у розгляді Сенату та Палати представників. Також до пакету додали питання південного кордону США, що стосується внутрішньої політики.
У Конгресі ще в листопаді дискутували про те, чи доречно виділяти Україні таку велику суму на зброю. Зараз, за словами Маркарової, видатки на зброю для України в пропонованому пакеті не тільки не були зменшені, а частково навіть збільшені.
Коли питання зброї отримало двопартійну підтримку, було обговорення доцільності таких високих витрат на бюджетну підтримку.
"На сьогоднішній день позитивно, і цей текст, який ми побачили в Сенаті, те, що всі ці цифри не тільки не зменшені, а деякі навіть збільшені в пропозиції. З негативного, якщо можна так сказати, хоча воно для нас не негативне, це те що цей законопроєкт не включає узгоджену позицію по кордону", – сказала вона, додавши, що деякі республіканці вже сказали, що не підтримуватимуть документ без включення цього внутрішнього питання.
Маркарова наголосила, що "це не зрада" – якщо документ не ухвалять, то причиною буде не Україна, а внутрішні питання. За допомогу українцям все ще зможуть проголосувати в інших пакетах.
Документ, пропонований демократами, опублікувало вчора видання The Hill.
Водночас 15,1 млрд – це значно менше, ніж 60 мільярдів, які пропонує запит адміністрації президента США до Конгресу і на ухвалення якого Україна чекає із жовтня.
Про яку допомогу йдеться
- Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- Учора президент України планував виступити перед конгресменами, аби розповісти їм про важливість термінової допомоги Україні, але промову скасували в останній момент.