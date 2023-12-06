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Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $175 млн

До нього увійдуть керовані ракети HIMARS, протитанкові системи та високошвидкісні ракети.

Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $175 млн
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден оголосить нині про додаткову допомогу Україні у розмірі 175 мільйонів доларів, передає Reuters.

Білий дім попередив цього тижня, що США у закінчуються час і гроші, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню Росії.

За інформацією Sky News, до цього пакету увійдуть керовані ракети HIMARS, протитанкові системи та високошвидкісні ракети.

Джерела видання зазначили, що останній пакет виділять у межах наданих Конгресом президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA).

Яка ситуація з допомогою США для України

  • 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 
  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal
  • Речник американського Міністерства оборони Пет Райдер повідомив, що у Сполучених Штатів залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.
  • Нині керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі. 
  • Виступати перед Сенатом США мав Володимир Зеленський, але виступ скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою.
  • Тим часом Україна просить продовжити акт про лендліз на 2024-й. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі - читайте в нашому матеріалі.
  • Водночас зважаючи на ситуацію з голосування Конгресу Президент Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.
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