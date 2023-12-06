Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $175 млн

До нього увійдуть керовані ракети HIMARS, протитанкові системи та високошвидкісні ракети.

Президент США Джо Байден оголосить нині про додаткову допомогу Україні у розмірі 175 мільйонів доларів, передає Reuters.

Білий дім попередив цього тижня, що США у закінчуються час і гроші, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню Росії.

За інформацією Sky News, до цього пакету увійдуть керовані ракети HIMARS, протитанкові системи та високошвидкісні ракети.

Джерела видання зазначили, що останній пакет виділять у межах наданих Конгресом президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA).

Яка ситуація з допомогою США для України