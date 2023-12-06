Керівна партія Угорщини внесла в парламент резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Відповідна резолюція закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Владна партія Угорщини у середу, 6 грудня, внесла до парламенту резолюцію, в якій закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС, оскільки Будапешт посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту наступного тижня, – пише Reuters.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан попередив, що лідери ЄС можуть не досягти згоди щодо початку переговорів про членство з Україною, і підкреслив, що це питання не повинно бути включено до порядку денного саміту.

"Політика розширення Європейського Союзу повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і ефективності", – йдеться в резолюції.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан попередив, що лідери ЄС можуть не досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство України, і сказав, що це питання не потрібно включати до порядку денного саміту.

"Початок переговорів про членство з Україною має ґрунтуватися на консенсусі країн-членів Європейського Союзу… Умов для цього сьогодні немає", – мзаявляє Орбан.

Що вимагає Орбан:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня і знову написав лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля з вимогою зняти питання щодо вступу України до ЄС з порядку денного.

Керівник уряду Угорщини раніше заявляв, що Євросоюзу спочатку потрібно підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.