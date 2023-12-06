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"Якщо не зупинити Путіна, відкриється скринька Пандори агресії по всьому світу", – Блінкен

Держсекретар США наголосив на підтримці України.

"Якщо не зупинити Путіна, відкриється скринька Пандори агресії по всьому світу", – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на заході, організованому вашингтонською некомерційною організацією "Коаліція глобального лідерства США" наголосив на важливості посилення підтримки України у боротьбі з російською агресією та Москва зазнала поразки у своїй агресії, – йдеться на сайті Держдепу.

"Ми маємо забезпечити досягнення успіху Україною. Ми повинні забезпечити, щоб РФ продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путін отримає дозвіл діяти безкарно, а це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", – заявив державний секретар.

Блінкен заявив, що припинення підтримки України дозволить президенту РФ Владіміру Путіну безкарно продовжувати свої агресивні плани. До того ж, держсекретар зазначив на необхідності додаткового голосування Ізраїлю та мирних жителів Гази.

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