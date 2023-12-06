"Якщо не зупинити Путіна, відкриється скринька Пандори агресії по всьому світу", – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на заході, організованому вашингтонською некомерційною організацією "Коаліція глобального лідерства США" наголосив на важливості посилення підтримки України у боротьбі з російською агресією та Москва зазнала поразки у своїй агресії, – йдеться на сайті Держдепу.
"Ми маємо забезпечити досягнення успіху Україною. Ми повинні забезпечити, щоб РФ продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путін отримає дозвіл діяти безкарно, а це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", – заявив державний секретар.
Блінкен заявив, що припинення підтримки України дозволить президенту РФ Владіміру Путіну безкарно продовжувати свої агресивні плани. До того ж, держсекретар зазначив на необхідності додаткового голосування Ізраїлю та мирних жителів Гази.
Про яку допомогу йдеться:
- Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії.
- Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- Учора президент України планував виступити перед конгресменами, аби розповісти їм про важливість термінової допомоги Україні, але промову скасували в останній момент.
- Президент США Джо Байден назвав безумством і супересністю інтересів США нездатність підтримати Україну.