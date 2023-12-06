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Маркарова про скасування виступу Зеленського перед сенаторами: "Нічого катастрофічного не сталося"

Українська делегація вчора провела багато очних зустрічей. 

Маркарова про скасування виступу Зеленського перед сенаторами: "Нічого катастрофічного не сталося"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Пані посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала скасування виступу президента України перед сенаторами, в якому він мав пояснити важливість виділення нової допомоги Україні.

У ефірі телемарафону вона сказала, що "нічого катастрофічного не сталося". На учорашній день було заплановано низку внутрішніх брифінгів, закритих, на яких виступав міністр оборони Ллойд Остін і інші американські посадовці.

"Дійсно, була ідея в одному з брифінгів, якщо було б можливо, долучитися. Ми активно, вся делегація, працюємо безпосередньо власне там. Сьогодні такі брифінги – їх було дуже багато – саме тому що на них обговорювалися не тільки питання України, а і в тому числі питання внутрішні, ми сьогодні не брали таку участь", – сказала вона.

Маркарова наголосила, що делегація України в США вчора провела велику кількість очних брифінгів. До її складу входять спікер парламенту Руслан Стефанчук і міністр оборони Рустем Умєров, а також голова Офісу президента. 

  • Учора лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що увечері перед сенаторами виступить президент України. Шумер сказав, що Зеленського запросила виступити адміністрація президента США, а сам сенатор передав це запрошення. Нью-йоркський демократ сказав, що запрошення зробили для того, щоб український президент міг безпосередньо проінформувати всіх сенаторів про те, "що поставлено на карту".
  • Увечері з'ясувалося, що Зеленський скасував брифінг. Шумер сказав, що "щось сталося в останню хвилину". 
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