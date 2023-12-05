У Нігерії щонайменше 85 людей загинули внаслідок "помилкової" атаки безпілотників

Армія збиралася атакувати терористів, а вдарила по селянах, які зібралися на мусульманське святкування.

У Нігерії внаслідок атаки безпілотника загинули щонайменше 85 людей. Атака відбулася в штаті Кадун, де армія країни бореться з бандами, що викрадають і вбивають людей, пише Reuters.

Це сталося ще цими вихідними, але перші дані про наслідки повідомили лише сьогодні. При цьому свідки кажуть, що число жертв вибухів вище, ніж сказала офіційна влада.

Національне агентство з надзвичайних ситуації сказало, що внаслідок атаки безпілотниками загинули щонайменше 85 людей, а ще 66 були поранені. Влада країни назвала цю атаку "помилковою" – військові націлилися на терористів, але постраждали цивільні.

Штат Кадун – регіон, де орудують озброєні банди, які викрадають людей задля викупу чи для того, щоб убити їх. Збройні сили завдають по цих бандах повітряних атак.

Президент Нігерії Бола Тінубу, який бере участь у кліматичному саміті Cop28 у Дубаї, назвав інцидент, що стався в неділю ввечері в селі Тундун-Бірі, "вибухом бомби", який був "дуже сумним, тривожним і болісним", сказав його речник Аджурі Нгелале.

"Президент керує ретельним і повноцінним розслідуванням інциденту та закликає до спокою, поки влада ретельно розслідує нещасний випадок", – сказав Нгелале.

"Речник штабу оборони Нігерії, генерал-майор Едвард Буба, заявив, що повітряне спостереження зафіксувало переміщення людей, які "синонімічні терористам", і "загрозу було усунено, щоб запобігти терористам розв’язати терор проти невинних цивільних".

"Військові сприймають кожну загибель мирного населення під час бойових дій як трагедію. Такі трагедії непотрібні і небажані", – додав Буба.

Свідки розповіли, що селяни зібралися на щорічні мусульманські святкування Маулуд, коли після 21:00 почули гучний вибух, який змусив людей розбігтися і ховатися.

Селяни почали допомагати постраждалим і переносити загиблих. Але приблизно через 30 хвилин пролунав ще один вибух, у якому загинуло більше людей, кажуть очевидці.

Нігерія – країна в Західній Африці, має найбільшу кількість населення на континенті. Мультетнічна країна з майже рівними частками християнського і мусульманського населення. Країна бореться з радикалами-бойовиками.