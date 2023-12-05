У Криму від ночі пролунали три серії вибухів

У Криму вночі та вранці лунали вибухи. Росіяни ніяк їх не коментують, і навчання у цей час не оголошували, пише проєкт Радіо Свободи "Крим Реалії".

Їхній кореспондент повідомив, що в центрі Севастополя гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерії, лунали вранці. Вони долинали орієнтовно з району Козачої бухти, де неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

До цього вибухи лунали близько 7:51, а також уночі – біля Керчі, Феодосії та Старого Криму. Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляв про понад півтора десятки вибухів у Керчі. За інформацією російської влади, Керченський міст було перекрито понад чотири години. Також російські телеграм-канали писали про гучні вибухи у Феодосії.

Російське міністерство оборони заявило, що Крим нібито атакували безпілотники, і що всі їх нейтралізували. Росіяни завжди кажуть що збили або заглушили українські БпЛА, хоча насправді вони принаймні частково досягають цілей та вражають їх.