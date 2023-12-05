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У Криму від ночі пролунали три серії вибухів

Окупанти заявили, що була атака безпілотників. 

У Криму від ночі пролунали три серії вибухів
Фото: Google Maps

У Криму вночі та вранці лунали вибухи. Росіяни ніяк їх не коментують, і навчання у цей час не оголошували, пише проєкт Радіо Свободи "Крим Реалії".

Їхній кореспондент повідомив, що в центрі Севастополя гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерії, лунали вранці. Вони долинали орієнтовно з району Козачої бухти, де неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. 

До цього вибухи лунали близько 7:51, а також уночі – біля Керчі, Феодосії та Старого Криму. Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляв про понад півтора десятки вибухів у Керчі. За інформацією російської влади, Керченський міст було перекрито понад чотири години. Також російські телеграм-канали писали про гучні вибухи у Феодосії.

Російське міністерство оборони заявило, що Крим нібито атакували безпілотники, і що всі їх нейтралізували. Росіяни завжди кажуть що збили або заглушили українські БпЛА, хоча насправді вони принаймні частково досягають цілей та вражають їх.

  • Крим залишається одним із військових плацдармів Росії, використовуваних для повітряних атак на вільну частину України, зберігання зброї і боєприпастів та логістичного забезпечення окупантів. Перша велика атака на російський об'єкт у Криму відбулася торік, коли Сили оборони вразили Кримській міст. Шляхопровід було пошкоджено, але не зруйновано повністю, втім у СБУ наголошували, що міст є законною військовою ціллю. Ще одна велика атака на Кримський міст була у ніч на 17 липня. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними співрозмовників редакції, це – спецоперація Військово-морських сил і СБУ. 
  • Загалом за час повномасштабної війни в Криму горіли російські військові бази, судноремонтний завод, установки ЗРК, склади і військові частини. Сили оборони поступово знищують російські запаси на окупованій території. Однією з найбільших кримських поразок для Росії цього року став удар по російському ракетоносію "Аскольд", що стояв у Керчі, атакований трьома ракетами SCAPL/Storm Shadow.
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