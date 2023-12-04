Бразилія запросить Путіна на саміт G20

Президент Бразилії Лула да Сілва планує запросити на саміт "Групи двадцяти" російського диктатора Володимира Путіна. Саме Бразилія з 1 грудня очолює "Групу двадцяти".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бразильську газету O Globo.

Втім, Лула да Сілва зазначив, що Путін отримає запрошення на саміт G20, а рішення, їхати чи ні, буде ухвалювати сам.

"Я не той, хто це вирішує, це вирішувати суду, й президент (Бразилії. – ред.) не оцінює рішення суду, він їх виконує або ні… Якщо він (Путін. – ред.) приїде, то знає, що станеться", – додав він.

Також президент Бразилії нагадав, що його країна є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і має "обов’язки".

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині − незаконній депортації сотень дітей з України. Путін пропустив два саміти G20 на Балі та в Нью-Делі, і Росію представляв її міністр закордонних справ Сергій Лавров.