Денис Шмигаль домовився про зустріч із прем'єром Словаччини Фіцо: говоритимуть про співпрацю

Прем'єри зустрінуться на українсько-словацькому кордоні на початку наступного року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо запропонував Денису Шмигалю зустрітися на українсько-словацькому кордоні на початку 2024 року та обоговорити гуманітарну допомоги Україні. Щодо спільної відеорозмови із словацьким колегою повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провів першу розмову з новопризначеним Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Окреслили пріоритетні напрямки двосторонньої співпраці: відновлення, енергетика, розвиток прикордонної інфраструктури. Озвучив потреби в інженерній техніці для гуманітарного розмінування, які виробляють словацькі компанії. Розраховуємо на участь словацьких компаній у різних сферах відновлення України", – зазначив Шмигаль.

Крім того, Фіцо та Денис Шмигаль обоговорили співпрацю в енергетичній сфері. Щодо ситуації на кордоні, було відзначено, що проїзд першочергових вантажів здійснюється безперешкодно.

"Розраховуємо найближчим часом на укладення міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску", – додав прем'єр Денис Шмигаль.

Також, обговорили формулу миру Президента Володимира Зеленського та підтримку Словаччиною її пунктів.

У свою чергу Роберто Фіцо опублікував також підсумки відеорозмови із Денисом Шмигалем. Словацький прем'єр зазначив, що його країна буде допомогати Україні лише з гуманітарної сторони.

Фото: Роберто Фіцо

"Ми готові допомогти Україні з розмінуванням, надавши спеціальне обладнання, співпрацюємо в енергетичній сфері, зокрема моніторингу цивільних ядерних установок та гуманітаркою. Словаччина підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан", – йдеться у повідомленні на сторінці Роберто Фіцо у Facebook.

Однак, Фіцо різко заперечив ймовірну військову допомогу для України.

"Виключив поставки зброї та боєприпасів з державних військових складів. Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, тому що воно веде лише до непотрібного кровопролиття", – зазначив він.

Також, Словаччина продовжить заборону імпорту української сільськогосподарської продукції на словацьку територію.

Український та словацький прем'єри домовилися зустрітися на кордоні між державами на початку 2024 року.

Нагадаємо, уряд Словаччини заявив, що не надаватиме військову допомогу Україні. Крім того, напередодні прем’єр-міністр Словаччини після зустрічі з послами США і РФ заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.