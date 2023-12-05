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​Росія та Іран підписали декларацію щодо протидії санкціям Заходу

Йдеться про шляхи і засоби для "протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків" обмежувальних заходів.

​Росія та Іран підписали декларацію щодо протидії санкціям Заходу
Фото: DW

Москва і Тегеран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям, повідомляє інформагентство країни-агресора "Интерфакс".

Як заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, йдеться про шляхи і засоби для "протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків" обмежувальних заходів проти РФ та Ірану. 

Цей документ обидві держави підписали на полях міністерської зустрічі п'яти прикаспійських країн - Росії, Ірану, Казахстану, Азербайджану і Туркменістану.

Як санкції впливають на РФ

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель написав у своєму блозі на сайті ЄС, що за рік санкції проти Росії обмежили політичні та економічні можливості Москви, спричинили фінансову напругу, відрізали РФ від ключових ринків, збільшили витрати на торгівлю та значно погіршили промисловий потенціал країни.
  • Наприклад, один з найприбутковіших маршрутів торгівлі російською нафтою до Азії після запровадження західних санкцій зіткнувся з такою серйозною проблемою як недоліки оплати у валюті відмінній від долара. Короткострокового рішення немає, а спроби знайти альтернативу долару, наштовхнулися на труднощі конвертації, а також політичні перешкоди.
  • Через санкції США та Євросоюзу Росія втратила 76 пасажирських літаків. Через обмеження до РФ заборонили постачати літаками та комплектуючі, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здані в лізинг.
  • Українська воєнна розвідка отримала доступ до закритих документів "Росавіації". Відповідно до отриманих документів з'ясувалося, що цивільна авіація РФ – на межі колапсу через санкції.

Як Росія обходить санкції

  • Днями стало відомо, що російське ГРУ створило фантомну “ПВК” для уникнення санкцій та вербування тисяч росіян на війну. Хоча Євросоюз і вводить санкції проти так званої “ПВК “Редут”, але з’ясувалося, що це – не головна компанія ГРУ Росії у війні проти України.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС наклав санкції на російські пропагандистські ЗМІ RT і Sputnik, які фінансуються верхівкою Росії. Однак російські пропагандисти намагаються знаходити способи, щоб оминути обмеження - вони створили дзеркальні сайти. Приміром, swentr.site або RT News навпаки.
  • Росія отримала з Чехії важливі запчастини для вертольотів Мі-8, оминаючи санкції. Для схеми країна-агресор залучила компанії з Індії (Space Era Materials And Processes, Deep Engineering) та Казахстану ("Авіаремонтний завод №405").
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