Reuters: Через страйк польських перевізників затримується волонтерська допомога для ЗСУ

На кордоні застрягла волонтерська допомога з пікапами, безпілотниками та електронікою для української армії.

Благодійні організації та неурядові організації, які постачають військову допомогу ЗСУ, зіткнулися з затримками на кілька тижнів із критично важливими поставками безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні, – пише Reuters з посиланням на представників волонтерських організацій.

Тисячі вантажівок, що перевозили комерційні вантажі, тижнями стояли на кордоні Польщі з Україною через протести, які почалися 6 листопада. Крім того, словацькі перевізники також заблокували кордон з 1 грудня.

Хоча польські протестувальники кажуть, що пропускають гуманітарну та військову допомогу, багато допомоги, яка необхідна Збройним силам України, закуповуються саме цивільними організаціями та перевозяться комерційними вантажівками, яким заборонено проїжджати через блокаду.

Тарас Чмут, голова найбільшої в Україні благодійної організації з надання військової допомоги "Повернись живим", зазначив, що десятки систем нічного бачення та пікапів, а також сотні безпілотників, придбаних його групою, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

"Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів... Щось просувається, але повільніше, ніж раніше", – розповідає Чмут.

За його словами, фонд "Повернись живим" намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Київ не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.

"Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону... Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і це (протест) гальмує нашу роботу", – підкреслює Чмут.

Протести на кордоні також впливають на виробників військової техніки, зазначив Віктор Долгоп'ятов, який керує некомерційним підприємством "Інженерний корпус", що виробляє різні види обладнання для ЗСУ.

"Якщо блокада триватиме, це може стати і вже стає великою проблемою", – каже Долгоп'ятов.

За його словами, блокада кордону призвела до затримки поставок деталей для машин на його заводі, а також компонентів для блоків живлення, які використовують в двигунах безпілотників і радіостанціях.

За його словами, далекобійники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення для підтримки військових зусиль.

Потенційний спосіб обійти блокаду – перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не вантажівками, але це набагато дорожче.

Акулов повідомив, що доставка деталей для безпілотників і гуманітарних вантажів також затримується. Вантажі рибальських сіток, призначених для використання в якості сіток проти безпілотників, чекають на кордоні третій тиждень.

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