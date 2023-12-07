​Якщо Росія зможе захопити Україну, вона розпочне агресію проти східного флангу НАТО, - Кірбі

Тоді американцям доведеться "не лише витрачати свої гроші, але й проливати власну кров".

Якщо США не допоможуть Україні та допустять перемогу Росії, американцям доведеться не лише витрачати свої гроші, але й проливати власну кров,

Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, передає NV.UA.

Він наголосив, що якщо Росія зможе захопити всю Україну, то розпочне агресію проти східного флангу НАТО. В цьому випадку американській армії доведеться вступити у війну, бо США "дуже серйозно" ставляться до своїх зобов’язань за Статтею 5 договору НАТО, що передбачає колективну відповідь на агресію проти одного з членів Альянсу.

"Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України є високою зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде: не лише національне багатство, але й американська кров. Якщо Путін почне протистояння з одним з наших союзників по НАТО, то, як також говорив президент Байден, ми дуже серйозно сприймаємо зобовʼязання за пʼятою статтею", - пояснив Кірбі.

Він також зазначив, що солдати США були б залучені у війну, якщо би Путін "здобув стратегічну перемогу в Україні, а потім пішов проти одного з наших союзників по НАТО".

Що передувало заяві Кірбі