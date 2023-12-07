​Якщо Росія зможе захопити Україну, вона розпочне агресію проти східного флангу НАТО, - Кірбі

Якщо США не допоможуть Україні та допустять перемогу Росії, американцям доведеться не лише витрачати свої гроші, але й проливати власну кров,
Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, передає NV.UA.
Він наголосив, що якщо Росія зможе захопити всю Україну, то розпочне агресію проти східного флангу НАТО. В цьому випадку американській армії доведеться вступити у війну, бо США "дуже серйозно" ставляться до своїх зобов’язань за Статтею 5 договору НАТО, що передбачає колективну відповідь на агресію проти одного з членів Альянсу.
"Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України є високою зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде: не лише національне багатство, але й американська кров. Якщо Путін почне протистояння з одним з наших союзників по НАТО, то, як також говорив президент Байден, ми дуже серйозно сприймаємо зобовʼязання за пʼятою статтею", - пояснив Кірбі.
Він також зазначив, що солдати США були б залучені у війну, якщо би Путін "здобув стратегічну перемогу в Україні, а потім пішов проти одного з наших союзників по НАТО".
Що передувало заяві Кірбі
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20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
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Речник американського Міністерства оборони Пет Райдер повідомив, що у Сполучених Штатів залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.
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Нині керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі.
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Виступати перед Сенатом США мав Володимир Зеленський, але виступ скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою.
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Тим часом Україна просить продовжити акт про лендліз на 2024-й. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі - читайте в нашому матеріалі.
- Водночас зважаючи на ситуацію з голосування Конгресу президент Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.