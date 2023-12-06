Виступ Зеленського перед Сенатом скасували через сварку республіканців і демократів щодо питання кордону з Мексикою, – BBC

Виступ президента Володимира Зеленського перед Сенатом США скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою, повідомляє BBC із посиланням на джерела.
За даними кількох джерел у владній команді, виступ Зеленського може відбутись наступного тижня.
Цього разу, як кажуть співрозмовники у дипломатичній команді України, закритий виступ президента скасували через це, що республіканці та демократи посварилися через фінансування проблеми кордону з Мексикою.
Сенатський кореспондент Ендрю Десідеріо описав ситуацію у твіттері так, що на фоні сварки республіканці просто покинули зібрання щодо України.
Річ у тому, що спочатку планувалось голосування загального пакета допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і на зміцнення кордону з Мексикою.
Проте демократи, у яких у Сенаті більшість, подали документ, з якого викинули питання кордону. Саме це і розлютило республіканців, без яких результативного голосування не може бути (воно вимагає 60 голосів за, а демократи мають 51 голос зі ста).
Тож, як кажуть співрозмовники, голосування за такий пакет без кордону 6 грудня буде провальним, і виступати президенту перед ним не було сенсу.
Як прогнозує депутатка Верховної Ради Олександра Устінова, яка залучена до перемовних процесів зі США, позитивні новини для України з Вашингтону можуть з'явитись наступного тижня. Якщо обидві партії досягнуть консенсусу щодо мексиканського кордону, то допомогу Україні можуть схвалити.
Про яку допомогу йдеться
- Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.