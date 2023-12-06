Виступ Зеленського перед Сенатом скасували через сварку республіканців і демократів щодо питання кордону з Мексикою, – BBC

Це питання входить до пакету допомоги Україні та Ізраїлю, який мав розглянути Сенат. При цьому очікується, що Зеленський зможе виступити перед Сенатом наступного тижня.

Виступ президента Володимира Зеленського перед Сенатом США скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою, повідомляє BBC із посиланням на джерела.

За даними кількох джерел у владній команді, виступ Зеленського може відбутись наступного тижня.

Цього разу, як кажуть співрозмовники у дипломатичній команді України, закритий виступ президента скасували через це, що республіканці та демократи посварилися через фінансування проблеми кордону з Мексикою.

Сенатський кореспондент Ендрю Десідеріо описав ситуацію у твіттері так, що на фоні сварки республіканці просто покинули зібрання щодо України.

Річ у тому, що спочатку планувалось голосування загального пакета допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і на зміцнення кордону з Мексикою.

Проте демократи, у яких у Сенаті більшість, подали документ, з якого викинули питання кордону. Саме це і розлютило республіканців, без яких результативного голосування не може бути (воно вимагає 60 голосів за, а демократи мають 51 голос зі ста).

Тож, як кажуть співрозмовники, голосування за такий пакет без кордону 6 грудня буде провальним, і виступати президенту перед ним не було сенсу.

Як прогнозує депутатка Верховної Ради Олександра Устінова, яка залучена до перемовних процесів зі США, позитивні новини для України з Вашингтону можуть з'явитись наступного тижня. Якщо обидві партії досягнуть консенсусу щодо мексиканського кордону, то допомогу Україні можуть схвалити.

Про яку допомогу йдеться