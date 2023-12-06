Якби Трамп не йшов у президенти, я не впевнений, що балотувався б на другий термін, – Байден

Байден і Трамп під час дебатів у 2020 році

У вівторок президент США Джо Байден припустив, що, можливо, був би задоволений лише одним терміном, якби його попередник, колишній президент Дональд Трамп, не намагався відвоювати Білий дім, пише The New York Times.

Байден називає другий термін Трампа екзистенційною загрозою американській демократії.

“Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. ми не можемо дозволити йому перемогти”, — сказав президент.

Пізніше глава держави змінив свої коментарі. На запитання, чи відмовиться він балотуватись, якщо це зробить Трамп, Байден відповів: «Ні, не зараз».

Президент критикував Трампа за радикальну програму, якщо він повернеться на посаду. Серед іншого, Трамп або його союзники говорили про переслідування політичних ворогів і колишніх помічників Трампа, які його критикували; скасування захисту державної служби для багатьох урядовців, щоб зробити їх більш особисто лояльними до нього; створення таборів для нелегальних іммігрантів; відмова від договірних зобов'язань НАТО; і відправлення військових на вулиці для придушення протестів.

“Трамп більше навіть не приховує. Він говорить нам, що він збирається робити”, — сказав Байден.

Президент зазначив, що Трамп пообіцяв «відплату» ворогам, пообіцяв скасувати Закон про доступне лікування, підтримав подальші обмеження на аборти та погрожував викорінити «шкідників» у Вашингтоні.

Нагадаємо, президент України готовий обговорити з Трампом його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план миру. Президент України готовий вислухати конкретне бачення експрезидента США.