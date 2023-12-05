Президент Володимир Зеленський поздоровив українських волонтерів зі святом.

“5 грудня ми відзначаємо Всесвітній день волонтерів. І, на мій погляд, символічно, що він проходить напередодні Дня Збройних Сил України. Бо українські волонтери – це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих.Наша армія активних українців”, – сказав президент.

Він подякував всім, хто допомагає Силам безпеки й оборони, переселенцям, звільненим з полону та іншим категоріям людей, які потребують допомоги.

Глава держави нагородив сорок громадян відзнакою «Золоте серце».

Нагадаємо, у листопаді Кабмін продовжив дію нинішніх правил ввезення гуманітарки з-за кордону до 1 квітня 2024 року. З 1 грудня Мінсоцполітики запустив Автоматизовану систему, але вона поки буде не обов'язковою. Перехідний період триватиме до весни.

При цьому вже 1 грудня волонтери почали скаржитися, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Докладніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі LB.ua.