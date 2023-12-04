Порошенко буде позиватися до керівництва Ради через скасування його відрядження до Польщі

Голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав рішення віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка незаконним та готує юридичні документи для порушення кримінальної справи.

Про це Порошенко заявив на брифінгу.

"Ми готуємо низку юридичних документів. Перше - це є заява про злочин, про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення (щодо скасування відрядження Порошенка, - ред.). Воно не відповідає закону про статус народного депутата, закону про регламент, Конституції та іншим законам України", - сказав він.

Також Порошенко додав, що "прийнято рішення про оскарження незаконної постанови уряду, яким всупереч законодавству України, всупереч Конституції, нормативними актами Кабміну, обмежується діяльність народних депутатів".

"Якщо у представників владної команди є проблеми, коли під час широкомасштабної агресії вони відвідують Таїланди, Омани, Барселони та інше, то це внутрішня політична ситуація «Слуг народу»та інших політичних сил", - зазначив він.

Голова фракції "ЄС" додав, що його візит планувався саме до Польщі, де були передбачені зустрічі із керівництвом Сейму, політиками для обговорення питання перевезників.

"І вже одразу, після переговорів з Польщею була передбачена поїздка до США, де формувалися зустрічі з 2 по 7 грудня. 7 числа ми мали повернутися до Варшави, всю ніч їхати до України, для того, щоб 8 числа приступити до роботи в Верховній Раді", - пояснив він.

Нагадаємо, днями Порошенко повідомив, що маючи підписане головою ВР відрядження, його все одно не випустили за кордон.

Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Порошенка не пропустили через скасування відрядження. А перший віцеспікер Ради Корнієнко пояснив, що це він видав таке розпорядження, бо Порошенко "мав брати участь у непарламентському заході".

Згодом СБУ попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України. Тоді з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту депутата.

Пізніше в СБУ заявивли, що Порошенко планував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном, який Росія "планувала використати в своїх ІПСО". "Європейська солідарність" у відповідь на заяву СБУ назвала це спробою влади "виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка", бо експрезидент мав відвідати лише Польщу і США.