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Україна може сама виробляти боєприпаси, - Бен Ходжес

Потрібно лише постачання пороху і деякі матеріали.

Україна може сама виробляти боєприпаси, - Бен Ходжес
Фото: US Embassy

Україна може під час війни самостійно виготовляти артилерійські боєприпаси. Потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що деякі компанії такі як Rheinmetall, BAE та кілька інших заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо чесними - що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу", - зазначив він.

За словами Ходжеса, Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво.

"Так, виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піка в 1944 році, коли Німеччину вже бомбардували британці та американці, тому — так — виробництво під час війни можливо збільшити. ... Звісно, Україні важливо постачати готові боєприпаси. Але так - Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали", - додав він.

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