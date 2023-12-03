Стефанчук: "Фракція "ЄС" маніпулює щодо утисків з відрядженнями нардепів"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав відповідь щодо скарг народних депутаток від "Європейської Солідарності" щодо заборони виїзду за кордон, а також оприлюднив статистику, як і скільки часу їхні нардепи перебували за кордоном. Також, спікер назвав подібні звинувачення "маніпуляціями".

Відповідну заяву спікер оприлюднив у мережі Facebook на сторінці Верховної ради України.

"Щойно повернувся з важливого візиту до Європейського Парламенту, де став свідком того, як національний ефір наповнився істеричним стогоном окремих народних депутатів щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку. Тому вважаю, що потрібно розібратись у цьому. Спокійно. Глибоко. Із конкретними цифрами", – пише спікер.

Так, Стефанчук зазначає, що Верховна Рада України — єдиний законодавчий орган нашої країни. І особою, яка представляє Український Парламент у міжнародних відносинах, є Голова Верховної Ради України, що законодавчо підтверджено.

"Саме тому, коли народний депутат їде представляти Україну у складі парламентських асамблей, на різних важливих політичних парламентських майданчиках, на запрошення інших парламентів — він отримує відповідне погодження від голови у вигляді відрядження", — продовжує Стефанчук.

Особливо важливим це факт став з початком повномасштабного вторгнення.

"З одного боку, з 24.02.22 Парламент працює у режимі безперервного пленарного засідання, а це означає, що ми, як народні депутати, маємо бути готові у будь-який момент зібратися у кількості, необхідній для ухвалення важливих для держави та народу рішень. А з іншого боку, важливо забезпечити, щоби парламентський голос Ради потужно звучав на багатьох політичних майданчиках світу. І я дякую всім народним депутатам, які збалансовано поєднують ці два важливих завдання та виконують свої обов’язки із честю задля України, а не політичного популізму та дешевого піару", - наголосив Стефанчук.

Спікер наводить кілька відносних цифр.

"Фракція "Європейська солідарність", яка постійно скаржиться на начебто "політичні переслідування" та складає 27 народних депутатів (6% від складу Парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата. Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами щодо будь-якого їх утиску", - підкреслив Стефанчук.

На його переконання не менш красномовними є і абсолютні цифри.

"З моменту повномасштабного вторгнення представники "Європейської солідарності" також є одними з лідерів за відрядженнями. За останніми даними, Іванна Климпуш-Цинцадзе була направлена у 31 відрядження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробула у закордонних відрядженнях 172 дні (себто більше, аніж кожен четвертий день). У "внутрішньому рейтингу" за кількістю відряджень вона посідає почесне третє місце серед усіх народних депутатів. Майже такі ж блискучі показники і у її колег за фракцією, зокрема: Ірини Геращенко (19 відряджень тривалістю у 101 день і 19 місце); Артура Герасимова (18 відряджень тривалістю 128 днів і 20 місце); Марії Іонової (18 відряджень тривалістю у 93 дні та 21 місце);Олексія Гончаренка (17 відряджень тривалістю 118 днів і 24 місце) і т.д", — навів дані Стефанчук.

Він додав, що, як Голова Верховної Ради України теж бере участь у міжнародній діяльності та перебуває на 30 місці у цьому рейтингу.

"Тому всі ці маніпуляції, як на мене, є примітивним різновидом політичної боротьби, яка точно не в’яжеться із поняттям широко проголошеної парламентської єдності", — зауважив Стефанчук.

Він навів причину чому він, як Голова Верховної Ради України, а також його колеги по Президії, погоджують не всі заяви на відрядження й вимушені відмовляти окремим народним депутатам. За словами спікера, окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, "чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки". І це, на думку Стефанчук, породило певний жанр — "заяви народних депутатів на відрядження".

"Так, наприклад, окремі з них, як підставу, зазначали доволі абстрактні причини, як-от "покращення міжпарламентських взаємин". Інші наполегливо пропонували причини, які точно не мають нічого спільного з міжпарламентською діяльністю, як-от участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, "міжпартійних посиденьках", що подекуди мало пов’язано з міжпарламентською діяльністю, аж навіть до участі у спектаклях чи спортивних заходах. Ще одні намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися. А деякі народні депутати, які сьогодні активно скаржаться на невипуск їх у відрядження, подали мені нещодавно 4-5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 (!) днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят. Такий збіг викликає багато питань. Тому чи варто говорити, що за таких умов керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень"?", — наголосив він.

Він додав, що виник окремий жанр — депутатські «самоволки».

"Це коли народний депутат їде у відрядження за межі України, а після нього у визначений відрядженням строк, не повертається в Україну… або ж їде самостійно в іншу країну… або ж під час відрядження в одну країну натомість виявляється в іншій країні… Усі ми мали можливість спостерігати за такими прикладами у соціальних мережах, зокрема, і багатьох народних депутатів, які сьогодні скаржаться на узурпацію. Результатом таких зловживань стали скандальні «самоволки» на Мальдівах, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію…", — нагадав Стефанчук.

Читайте також: Порошенка не випустили за кордон через скасоване відрядження - прикордонникиВін відмітив, що ще з’явився новий жанр — сам собі режисер.

"Так, народний депутат, якого направляють на конкретний захід, наприклад, до США, потім заявляє, що у нього наплановано ряд власних політичних активностей і ще й в декількох країнах світу, до яких його (її) не відряджали та на які його (її) ніхто від імені Українського Парламенту не уповноважував. Подекуди до цього додається ще одна цікава тенденція, коли на такі поїздки за межі України подає разом із ним (нею) одночасно заявку ще 7-8 членів цієї ж фракції (майже третина від складу). Деякі колеги у Парламенті вже називають це таким собі непоганим «передріздвяним партійним тімбілдінгом» у період воєнного стану", — підкреслив спікер.

Він наголосив, що український Парламент був, є та залишатиметься державним органом, який працює на Перемогу.

"Тому я дуже ціную діяльність народних депутатів, які зберігаючи єдність Українського Парламенту, незалежно від партійних кольорів, щоденно працюють задля цієї спільної мети. Зокрема, і тих, які роблять важливу міжнародну роботу, добиваючись військової, фінансової, гуманітарної допомоги від наших партнерів для України, сприяючи ухваленню ряду політичних рішень на нашу користь, розвиваючи міжпарламентські відносини", — пише Руслан Стефанчук.

Водночас я, він, як голова Українського Парламенту, не сприймає й не толеруватиме позицію окремих колег, "які чомусь вирішили, що саме вони є ексклюзивним "парламентським МЗС", арогантно заявляючи, що лишень вони найефективніші, найпрофесійніші та найекспертніші".

"Тому, друзі, не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС себе, коханого (кохану). Не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС своїх дітей та рідних. Напружтесь і давайте зробимо все, щоби ми разом змогли ввести Україну до ЄС. І головне — не забувайте, що ви є народними депутатами України. І ваше основне завдання — працювати звитяжно в Україні. Разом з Україною. Заради України. Заради нашої спільної Перемоги", — підсумував Стенфанчук.

Нагадаємо, днями Порошенка не випустили у закордонне відрядження. Політик повідомив, що має підписане головою ВР відрядження, але прикордонники заборонили покидати країну. Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко сказав, що нардепа не пропустили через скасування його відрядження. Опісля перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що це він видав відповідне розпорядження, бо Порошенко мав брати участь у непарламентському заході.

Тоді з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту депутата.

Згодом СБУ попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, Президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України.