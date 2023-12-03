Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)

Кілька тижнів тому "розповсюджували інформацію, що Гуменюк “всьо”".

Наталія Гуменюк спростувала інформацію про те, що вона пішла з посади речниці Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

Вона заявила у коментарі Радіо Свобода, що її допис у соціальній мережі Facebook неправильно інтерпретували й закликала правильно трактувати її слова.

“Кілька тижнів тому розповсюджували інформацію, що Гуменюк “всьо”, але зрештою вийшло, що їй “всьо по силах” (тобто сильна, вистояла)”, – зазначила вона.

Додамо, на сайті Державної прикордонної служби України зазначено, що Наталія Гуменюк обіймає посаду помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Регіонального управління Морської охорони (Одеса). У профілі у Facebook Гуменюк вказала, що працює у пресслужбі Морської охорони в Державній прикордонній службі України.

Сьогодні зранку речниця Сил оборони півдня написала у соцмережі: “коли попереду багато цікавого ... а хтось там вангував, що Гуменюк ФСЬО... правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо ПО СИЛАХ”.