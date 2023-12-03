Польща вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab

Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць "Krab", у майбутньому країна планує передати ще 56 таких установок. Про це повідомляє видання PAP.

"САУ "Krab" – самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. З резервів Війська Польського Польща передала Україні18 таких машин. Також підписано контракт на виробництво і передання ще 56 гаубиць", – повідомляє агенство.

Також відомо, що Польща з початку повномасштабного вторгнення РФ проти України передала українським військовим переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, 100 бойових машин піхоти Rosomak.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.