Генсек НАТО наполягає на збільшенні підтримки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в її оборонній війні проти російської агресії. Він закликав країни-союзниці збільшити підтримку України та розвивати виробництво боєприпасів, пише "Deutche Welle" з посиланням на інтерв'ю для німецького суспільно-правового мовника ARD.

На думку Столтенберга, підтримка України в інтересах самого оборонного альянсу.

"Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента (РФ. - Ред.) Путіна на Україну очікує трагедія. Але й дня нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", – вважає Столтенберг.

Генсек зазначив, що допомога Україні є важливою як в погані, так і в хороші часи.

"Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн – це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна – війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику", – пояснив посадовець.

Відповідаючи на запитання журналіста про відсутність істотних успіхів під час українського контрнаступу та можливе погіршення ситуації для України, Столтенберг не став спекулювати, обмежившись аргументом: "Перебіг війни складно спланувати".

Генсек не вважає, що Сили оборони України не досягли жодних успіхів під час контрнаступальних операцій.

"Українці змогли завдати великих втрат російським військам, завдаючи крилатими ракетами ударів глибоко в тилу ворога, знищуючи літаки й гелікоптери й відтіснивши російський Чорноморський флот у східну частину Чорного моря", – сказав генеральний секретар НАТО.

Столтенберг розкритикував вузьконаціональні інтереси в європейській політиці озброєнь, попри нагальну потребу збільшення випуску боєприпасів і озброєнь в європейських країнах.

На тлі цього генсек закликав подолати проблему фрагментації європейської оборонної промисловості.

"Йдеться про власні інтереси зброярів і робочі місця в галузі. Проте важливими є загальна картина і колективний інтерес", – переконаний Столтенберг.

Як приклад необхідності вдосконалення генсек НАТО навів виробництво боєприпасів, якому зараз приділяється особлива увага у зв'язку з високим попитом з боку України. Він наголосив на необхідності запобігти тому, щоб підвищений попит на боєприпаси не призвів до автоматичного зростання цін. Натомість потрібно збільшувати пропозицію, збільшувати постачання, наполіг Столтенберг.

Нагадаємо, Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.