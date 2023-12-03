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Ізраїль планує створити буферну зону в Газі

Створення буферної зони допоможе запобігти нападам ХАМАС у майбутньому після закінчення війни.

Ізраїль планує створити буферну зону в Газі
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив, що після війни він хоче створити буферну зону в Газі, щоб запобігти нападам ХАМАС у майбутньому. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ізраїль повідомив про свої плани Єгипту та Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам.

Як повідомляє видання, ініціатива щодо буферної зони не вказує на неминуче припинення наступу Ізраїлю, але це показує, що країна виходить за межі усталених арабських посередників, таких як Єгипет чи Катар, які намагаються сформувати післявоєнну Газу.

"Ізраїль хоче створити буферну зону між сектором Газа та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль", – сказав високопоставлений представник регіональної служби безпеки, які побажав залишитися анонімним.

Нагадаємо, вчора Ізраїль заявив, що переговори у Катарі щодо перемир’я з ХАМАС зайшли в “глухий кут”, переговорна група покинула країну. За інформацією МОССАДу ХАМАС не виконав своїх зобов'язань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей, які були в погодженому списку.

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