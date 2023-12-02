Ізраїль заявив, що переговори у Катарі щодо перемир’я з ХАМАС зайшли в “глухий кут”, переговорна група покинула країну

Моссад заявив, що ХАМАС не виконав своїх зобов'язань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей, які були в погодженому списку.

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заявила, що переговорна група, яка була в Катарі, відправлена додому, а переговори про продовження перемир'я із ХАМАС зайшли в “глухий кут”.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Через глухий кут у переговорах і за вказівками прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу глава Моссада Девід Барнеа наказав переговорній групі в Досі повернутися додому”, — йдеться в заяві офісу Нетаньягу, виданій від імені Моссаду.

"Терористична група ХАМАС не виконала своїх зобов'язань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей, які були в списку, наданому ХАМАС, який її санкціонував", - йдеться в заяві.

Глава Моссада подякував голові ЦРУ, міністру розвідки Єгипту, прем'єр-міністру Катару за їхнє партнерство і величезні посередницькі зусилля, які призвели до звільнення 84 жінок і дітей з Гази, на додаток до 24 іноземних громадян.

На момент зриву перемир'я в заручниках терористичних угруповань Гази залишалося 136 осіб — 114 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десятьом заручникам від 75 років. Переважна більшість заручників, 125, є ізраїльтянами. Одинадцять є іноземними громадянами, у тому числі вісім з Таїланду.

Нагадаємо, нещодавно армія Ізраїлю підтвердила смерть п’ятьох заручників у полоні ХАМАСу. Тіло одного з них повернули додому.